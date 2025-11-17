Phát Đạt thâu tóm dự án nghìn tỷ tại trung tâm TP HCM

Thông qua việc thâu tóm 50% vốn điều lệ Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, Phát Đạt sở hữu khu đất vàng 3.500 m2 tại trung tâm TP HCM.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Phát Đạt cho biết đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN. Sau giao dịch, doanh nghiệp nắm 50% vốn điều lệ AKYN, đơn vị hiện là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), TP HCM.

Khu đất 3.500 m2, trong đó 2.987 m2 phù hợp quy hoạch, được Phát Đạt định hướng phát triển thành tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.500 tỷ đồng, thời gian triển khai từ 2026 đến 2030.

Biển quảng cáo của Phát Đạt tại quận 3 cũ, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám do Công ty AKYN làm chủ đầu tư, được UBND Quận 3 cũ chấp thuận chủ trương từ năm 2017, hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng 50 căn hộ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai do một phần diện tích sàn chung thuộc sở hữu Nhà nước. Việc mua lại diện tích này chưa được cơ quan chức năng xác định giá trị để nộp vào ngân sách. Đầu năm nay, Công ty AKYN đã đề xuất nộp trực tiếp giá trị phần diện tích sàn chung theo giá xây dựng mới thay vì xác định tỷ lệ chất lượng còn lại.

"Đại diện Phát Đạt cho biết các vướng mắc pháp lý của dự án đang được tháo gỡ nhanh hơn và doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục cuối cùng để sẵn sàng triển khai từ năm tới."

Ngoài thương vụ này, thời gian qua, Phát Đạt liên tục chuyển nhượng tài sản để củng cố dòng tiền. Tuần trước, công ty bán 99% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bắc Cường (Đà Nẵng) với giá tối thiểu 1.100 tỷ đồng, khu đất rộng hơn 2.700 m2 tại quận Hải Châu. Tháng 10, doanh nghiệp chuyển nhượng 79% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, TP HCM.

Những diễn biến mua - bán tài sản cho thấy chiến lược của Phát Đạt tập trung tái cấu trúc: rút khỏi dự án vệ tinh, ưu tiên dự án trung tâm để nâng cao biên lợi nhuận và cải thiện dòng tiền.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR), doanh thu quý III cao hơn cùng kỳ khoảng 195 lần, đạt 506 tỷ đồng. Giai đoạn này năm ngoái, công ty chỉ có duy nhất nguồn thu từ cho thuê bất động sản chưa đến 3 tỷ đồng.

Năm nay, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 3.300 tỷ đồng, gồm khoản thu tài chính và chuyển nhượng cổ phần ở các đơn vị thành viên. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 910 tỷ và sau thuế 728 tỷ đồng, đều là mức cao nhất kể từ 2022. Tính đến cuối năm 2024, Phát Đạt có quỹ đất lên đến 6.200 ha, trong đó gần 4.400 ha quỹ đất tự phát triển. Công ty hiện đang đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Hà Nội.

Phương Uyên