Phát Đạt tăng gần 195 lần doanh thu

Chuyển nhượng bất động sản tại Bình Định (cũ) và sang tay một dự án ở TP HCM giúp Phát Đạt thu hơn 506 tỷ đồng trong quý III.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR), doanh thu quý III cao hơn cùng kỳ khoảng 195 lần, đạt 506 tỷ đồng. Giai đoạn này năm ngoái, công ty chỉ có duy nhất nguồn thu từ cho thuê bất động sản chưa đến 3 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ban lãnh đạo công ty cho biết việc chuyển nhượng bất động sản từ dự án Bắc Hà Thanh (Bình Định cũ) và dự án ở đường Kỳ Đồng (TP HCM) đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh quý III năm nay. Ngoài ra, công ty không còn ghi nhận lỗ từ công ty liên kết như cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Phát Đạt thu hơn 964 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Lãi vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, nhưng con số này đang giảm dần. Trừ hết chi phí, công ty lãi sau thuế 201 tỷ, tăng 31% và hoàn thành gần 28% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính của Phát Đạt cho thấy tín hiệu khả quan ở chỉ tiêu lưu chuyển tiền khi từ âm gần 1.000 tỷ đồng sang dương hơn 90 tỷ. Theo công ty, điều này đến từ việc kiểm soát vốn lưu động và thu hồi công nợ hiệu quả hơn.

Dòng tiền dương giúp Phát Đạt giảm áp lực vay mới. Tính đến cuối tháng 9, công ty có hơn 12.300 tỷ đồng nợ phải trả, giảm khoảng 600 tỷ so với cuối năm ngoái. Tổng tài sản đạt trên 24.240 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm gần 15.000 tỷ.

Năm nay, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 3.300 tỷ đồng, gồm khoản thu tài chính và chuyển nhượng cổ phần ở các đơn vị thành viên. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 910 tỷ và sau thuế 728 tỷ đồng, đều là mức cao nhất kể từ 2022.

Công ty cho hay mục tiêu lớn thời gian tới là cải thiện sức khỏe tài chính, chinh phục các dự án có triển vọng tốt, tạo dòng tiền nhanh và mạnh. Họ đang đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Hà Nội.

Tại phiên họp thường niên cuối tháng 6, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt - tự tin giai đoạn khó khăn nhất đã qua và công ty đứng trước cơ hội hiếm có để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Cơ hội này, theo ông, đến từ ngoại cảnh lẫn nội tại doanh nghiệp. Ông liệt kê những yếu tố như thị trường bất động sản ấm dần, Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quỹ đất sạch của công ty dồi dào và sự thay đổi tư duy hợp tác phát triển dự án.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Phát Đạt thường biến động mạnh với các phiên tăng hoặc giảm trên 2%. PDR đóng cửa ngày 28/10 tại 23.000 đồng, tăng hơn 4% so với tham chiếu.

Phương Đông