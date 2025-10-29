Phát Đạt ra mắt tháp căn hộ hướng đến cư dân nhí tại La Pura

TP HCMPhát Đạt giới thiệu Risa by La Pura - tháp căn hộ thiết kế trọng tâm cho trẻ em, hướng tới môi trường sống, học tập và vui chơi trong cùng một không gian đô thị.

Risa by La Pura ra mắt sau phân khu Zenia. Theo đơn vị phát triển, dự án từng được Dot Property Việt Nam vinh danh "Thiết kế thân thiện với trẻ em tốt nhất Việt Nam 2025", thể hiện định hướng ưu tiên yếu tố bền vững và nhân văn trong quy hoạch đô thị tại TP HCM.

Với tòa tháp này, chủ đầu tư đặt mục tiêu nuôi dưỡng trẻ từ gốc rễ, kết hợp thiết kế Urban Healing in Nature (tạm dịch: đô thị chữa lành) với các phương pháp giáo dục phổ biến như Montessori (khuyến khích tự lập, tôn trọng khác biệt), cách nuôi dạy đề cao tinh thần tập thể và trách nhiệm, cùng các hoạt động giúp trẻ hình thành kỹ năng quản lý tài chính sớm. Những định hướng này được chuyển hóa thành nhóm tiện ích theo các trụ cột phát triển cụ thể.

Ở trụ cột tăng vận động và hồi phục (thể chất lẫn nhận thức), dự án bố trí mảng xanh và không gian mở như đồi cỏ vui chơi, vườn bé yêu 1-4 tuổi có che chắn tia UV, vườn gia vị - thảo dược, vườn đọc sách... Trẻ được khuyến khích chủ động khám phá môi trường sống, tương tác với cây cỏ và không gian tự nhiên ngay trong nội khu.

Tiếp đó, triết lý nuôi con kiểu Nhật gắn với trụ cột True Friends thông qua nhóm tiện ích vận động: sân thể thao đa năng, khu vui chơi nước, hồ bơi trẻ em tách biệt hồ người lớn, khu leo núi trong nhà, Kidzone trong nhà... Bên cạnh đó là các lớp kỹ năng mềm như thuyết trình trước đám đông, sơ cấp cứu (đuối nước, phòng cháy chữa cháy), kỹ năng tự bảo vệ.

Mô hình trường học trong đô thị cũng được tích hợp để tối ưu an toàn và thói quen tự lập. Theo đó, trẻ có thể tự đến lớp trong bán kính nội khu, hình thành ý thức đúng giờ và nhịp sinh hoạt đều đặn.

Ngoài ra, chủ đầu tư hợp tác cùng hệ thống giáo dục ICS, áp dụng chương trình song ngữ theo chuẩn Oxford; một số lớp kỹ năng thể thao (bóng đá, bơi lội) có giáo viên nước ngoài nhằm tăng cường môi trường giao tiếp thực tế bằng tiếng Anh.

Phát Đạt đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng công dân nhí toàn cầu với trải nghiệm song hành giữa học tập, vui chơi và rèn luyện thói quen tốt ngay tại nơi ở. Đơn vị nhấn mạnh mức học phí hướng tới phù hợp mặt bằng chi tiêu nội địa.

Risa by La Pura hướng tới hai nhóm nhu cầu gồm gia đình tìm môi trường ở kết hợp giáo dục - vui chơi tại chỗ và nhà đầu tư quan tâm mô hình sản phẩm khác biệt, ưu tiên giá trị sử dụng dài hạn. Theo nhà phát triển Phát Đạt, tiêu chí vận hành và duy trì cộng đồng cư dân là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài của mô hình này.

Về tổng thể đô thị, Risa thừa hưởng hệ tiện ích "all-in-one" của La Pura đáp ứng nhu cầu giáo dục - y tế - giải trí, sảnh đón liên thông cao khoảng 8 m, khu thương mại 20.000 m2 định hướng phố Nhật, phố Hàn, trung tâm thương mại và rạp chiếu phim trong nhà.

Dự án nằm trên trục quốc lộ 13, sở hữu 300 m mặt tiền; thuận tiện kết nối với Lotte Mart, Aeon Mall Bình Dương Canary, sân golf Sông Bé; khu vực trung tâm TP HCM qua ngã tư Hàng Xanh và sân bay Tân Sơn Nhất (sau khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng). Dự án đường sắt đô thị liên kết TP HCM với phía Đông Bắc khi hoàn thiện kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng khả năng kết nối của dự án và khu vực.

La Pura đang được đẩy mạnh thi công với tổng thầu xây dựng là Central, tư vấn giám sát Artelia. Trong khuôn khổ sự kiện ra quân, Phát Đạt ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng MB và công bố 47 đại lý phân phối.

