Phát Đạt ra mắt bộ sưu tập căn hộ mới thuộc Lusso Saigon

Lusso d'Arte được phát triển dựa trên ba nền tảng: The Art of Space - Không gian sống sang trọng và nghệ thuật; The Art of Experiences - Nghệ thuật sống tận hưởng và The Art of Lifestyle - Phong cách sống tinh tế. Bộ sưu tập được xem là hạng mục hoàn thiện cuối cùng trong tổng thể đô thị La Pura.
Phát Đạt cho biết trọng tâm của Lusso d'Arte nằm ở việc nâng cao trải nghiệm người dùng, từ khu vực sảnh đón, hệ tiện ích đến thiết kế căn hộ. Các không gian được định hướng theo phong cách đồng nhất, chú trọng yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng. Tiêu biểu là sảnh đón với trần cao 8 m. Dịch vụ lễ tân được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dự án cũng bố trí một số tiện ích riêng như phòng cigar lounge và khu business center phục vụ nhu cầu tiếp khách, làm việc của cư dân.
Hệ tiện ích tập trung tại tầng 20 và tầng mái, bao gồm hồ bơi vô cực kết hợp quầy pool bar, cùng các không gian thư giãn ngoài trời. Theo thông tin công bố, khu hồ bơi có tổng diện tích hơn 619 m2, trong đó hồ bơi thẳng rộng tới 180 m2.
Ngoài ra, bộ sưu tập còn phát triển các khu vườn theo chủ đề như Sky Zen, Sky Yoga và khu vui chơi cho trẻ em. Tại tầng mái, các không gian cảnh quan được thiết kế theo phong cách nghệ thuật khác nhau, như Baroque hay Phục hưng, nhằm đa dạng trải nghiệm sử dụng.
Song song, Lusso d'Arte áp dụng thiết kế sinh học (biophilic design), tăng cường yếu tố cây xanh trong không gian sống. Đồng thời, hệ thống căn hộ tích hợp công nghệ nhà thông minh, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị như điều hòa, ánh sáng, rèm cửa theo kịch bản cài đặt sẵn.
Theo nhà phát triển Phát Đạt, thị trường căn hộ tại TP HCM có xu hướng dịch chuyển từ nhu cầu ở đơn thuần sang ưu tiên trải nghiệm sống. Trong bối cảnh đó, các dự án có tính cá nhân hóa cao, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và hướng đến nhóm khách quốc tế được đánh giá có lợi thế cạnh tranh.
Song Anh