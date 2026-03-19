Phát Đạt mở bán căn hộ hàng hiệu Lusso Saigon

Tòa tháp Lusso Saigon thuộc dự án La Pura với hệ tiện ích tích hợp gồm trung tâm thương mại, khu mua sắm, trường học nội khu, các dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện ra mắt Lusso Saigon đánh dấu bước phát triển mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trong phân khúc căn hộ cao cấp tại TP HCM. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp định hướng phát triển các dự án có vị trí thuận lợi, hệ tiện ích tích hợp và tiêu chuẩn vận hành theo chuẩn quốc tế. Các dự án được triển khai tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như TP HCM, Đồng Nai và các vùng lân cận.

Theo chủ đầu tư, Lusso Saigon có hai mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ rộng khoảng 60 m. Dự án cũng kết nối trực tiếp với khu vực quy hoạch nhà ga metro ngay phía trước, tạo lợi thế về hạ tầng giao thông trong khu vực. Nhờ vị trí này, công trình được kỳ vọng có khả năng khai thác cho thuê tốt, đồng thời hỗ trợ thanh khoản và giá trị tài sản trong dài hạn.

Phối cảnh dự án căn hộ Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Dự án được quy hoạch với hệ tiện ích tích hợp từ tầng trệt đến tầng mái. Các hạng mục gồm khu thương mại Lusso Plaza với ba tầng dịch vụ, rạp chiếu phim, khu mua sắm khoảng 20.000 m2 mang phong cách Nhật - Hàn - Việt, phòng khám tiêu chuẩn Nhật Bản và hai trường học nội khu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, dự án còn có hồ bơi Sky Pool tại tầng 20 và khu thể thao Pickleball. Hệ tiện ích này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí và dịch vụ của cư dân trong cùng khu phức hợp.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ký hợp tác chiến lược với WorldHotels - thương hiệu khách sạn thuộc hệ sinh thái toàn cầu của BWH Hotels, ngày 18/3. Theo thỏa thuận, WorldHotels sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý vận hành dự án Lusso Saigon WorldHotels Residences. WorldHotels là thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc BWH Hotels với hơn 55 năm hoạt động. Hệ thống này hiện quản lý khoảng 160 khách sạn cùng khu nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia và Italia, với tổng quy mô gần 50.000 phòng.

Trước khi ký kết hợp tác, WorldHotels đã tiến hành quá trình thẩm định dự án. Các nội dung đánh giá gồm vị trí, thiết kế kiến trúc, tiêu chuẩn xây dựng và định hướng phát triển dài hạn của chủ đầu tư. Việc hợp tác nhằm đảm bảo dự án đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ theo thông lệ quốc tế.

Phối cảnh tiện ích dự án Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Khi gia nhập hệ thống WorldHotels Residences, Lusso Saigon áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ theo mô hình quản lý khách sạn quốc tế. Dự án được định hướng vận hành dựa trên bốn trụ cột dịch vụ gồm A World of Care (chăm sóc toàn diện), A World of Your Own (không gian riêng tư), A World of Connections (kết nối cộng đồng) và A World of Good (trải nghiệm sống tích cực). Các tiêu chuẩn này được tích hợp vào hoạt động quản lý, phục vụ cư dân hàng ngày.

Mô hình Branded Residences (Khu dân cư có thương hiệu) tại Lusso Saigon hướng đến trải nghiệm sống kết hợp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Cư dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ hỗ trợ như dọn phòng theo lịch, giặt ủi, chăm sóc không gian xanh, hỗ trợ đặt vé máy bay, đặt bàn nhà hàng hoặc tổ chức các sự kiện gia đình. Tất cả được vận hành theo quy trình dịch vụ của WorldHotels, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.

Việc hợp tác với thương hiệu quản lý quốc tế cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng vận hành của dự án. Bên cạnh yếu tố trải nghiệm cư dân, mô hình này còn hỗ trợ tăng khả năng khai thác cho thuê và duy trì tính thanh khoản của tài sản trong dài hạn. Đây là những yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng đến chất lượng quản lý và vận hành dự án.

Phối cảnh sảnh chờ dự án. Ảnh: Phát Đạt

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm TP HCM ngày càng hạn chế, Lusso Saigon được giới thiệu ra thị trường vào thời điểm nhu cầu đối với phân khúc này tiếp tục tăng. Theo số liệu công bố, trong hai tháng đầu năm 2026, TP HCM thu hút gần 980 triệu USD vốn FDI, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Sự gia tăng của dòng vốn đầu tư kéo theo lượng lớn chuyên gia, lao động chất lượng cao đến làm việc và sinh sống tại thành phố.

Khu vực nơi Lusso Saigon tọa lạc hiện tập trung khoảng 45.000 chuyên gia quốc tế và nhân sự cấp cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI. Đây được xem là nhóm khách hàng có nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm căn hộ được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, hạ tầng khu vực cũng đang được đầu tư mở rộng, trong đó có kế hoạch nâng cấp quốc lộ 13 và phát triển tuyến Metro số 2 Bình Dương. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khả năng kết nối và gia tăng giá trị khu vực trong tương lai.

Dự án được giới thiệu với chính sách thanh toán theo từng giai đoạn, trong đó khách hàng có thể thanh toán trước một phần giá trị căn hộ cho đến thời điểm dự kiến bàn giao vào năm 2028. Phương án này nhằm tạo thêm lựa chọn tài chính cho người mua nhà và nhà đầu tư trong quá trình tham gia dự án.

Chủ đầu tư cho biết thêm, sự xuất hiện của Lusso Saigon cũng cho thấy xu hướng mới của thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, yếu tố quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ngày càng được chú trọng bên cạnh vị trí và thiết kế. Các dự án thuộc mô hình Branded Residences vì vậy được xem là hướng phát triển mới của phân khúc bất động sản cao cấp.

Lusso Saigon hiện được phân phối thông qua Việt Á Land, đơn vị tham gia tư vấn và giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Đơn vị này cung cấp thông tin về dự án, bảng giá và các thủ tục liên quan cho khách hàng quan tâm. Đội ngũ tư vấn được đào tạo về dòng sản phẩm Branded Residences và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn, hoàn tất các thủ tục cần thiết.

(Nguồn: Phát Đạt)