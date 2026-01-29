Phát Đạt đầu tư 145 tỷ đồng xây trường tiểu học tại TP HCM

Phát Đạt tài trợ toàn bộ kinh phí 145 tỷ đồng, xây trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao theo mô hình chìa khóa trao tay.

Lễ động thổ dự án diễn ra sáng 28/1, triển khai trên quỹ đất công 10.500 m2. Công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 7, sau nửa năm thi công.

Lễ động thổ dự án trường Tiểu học Bình Chuẩn 3. Ảnh: Phát Đạt

Trường sẽ có khối nhà chính cao 4 tầng với 40 phòng học, hệ thống phòng chức năng, nhà đa năng, khu hành chính, sân chơi - sân thể thao và các hạng mục phụ trợ.

Về thiết kế, công trình được định hướng theo mô hình trường học hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm. Các lớp bố trí quanh sân trong, kết hợp hành lang thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió. Không gian xanh và khu sinh hoạt chung được sắp xếp nhằm khuyến khích sự phát triển cả thể chất, tinh thần cho học sinh. Vật liệu xây dựng ưu tiên độ bền nhằm đáp ứng cường độ sử dụng cao, đồng thời giảm chi phí bảo trì dài hạn.

Các thiết bị được sử dụng tại công trường. Ảnh: Phát Đạt

Theo chủ đầu tư, các trường có quy mô tương đương thường cần từ 9 đến 12 tháng để hoàn thiện. "Việc hoàn thành và bàn giao trong 6 tháng đòi hỏi cách tổ chức, điều phối nhân lực và kiểm soát kỹ thuật chặt chẽ", đại diện Phát Đạt chia sẻ đồng thời cam kết đảm bảo tiến độ thi công, đưa dự án vào sử dụng trước năm học mới.

Việc áp dụng mô hình triển khai trọn gói giúp chủ đầu tư thống nhất chuỗi công việc, hạn chế khâu trung gian và nguy cơ chồng chéo trong quản lý, qua đó, hỗ trợ kiểm soát tiến độ và duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ sở giáo dục công lập.

Phối cảnh tổng thể của Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3. Ảnh: Phát Đạt

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trong bối cảnh dân số tại Thuận Giao tăng nhanh nhưng hệ thống lớp học hiện hữu chưa đáp ứng. Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, bổ sung cơ sở vật chất cho khu vực đông dân cư. Dự án cũng thuộc nhóm công trình hạ tầng xã hội có thời gian thi công ngắn so với mặt bằng chung.

Song Anh