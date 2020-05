Phát Đạt, Danh Khôi bắt tay phát triển dự án Kỳ Co Gateway

Sau thành công của phân khu 2 và 4 thuộc dự án Nhơn Hội New City, Công ty Bất động sản Danh Khôi tiếp tục được chủ đầu tư Phát Đạt chọn triển khai dự án Kỳ Co Gateway và khu căn hộ du lịch ven biển tại khu kinh tế Nhơn Hội - Bình Định.

Đây là một trong dự án trọng điểm của Phát Đạt trong chiến lược phát triển 2019 -2023. Việc lựa chọn Danh Khôi làm đơn vị đồng hành sẽ tăng tính cạnh tranh và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. đại diện Công ty Phát Đạt cho hay.

Năng lực của 2 thương hiệu bất động sản

Sau 15 năm phát triển, Phát Đạt ghi dấu ấn với một loạt dự án lớn tại TP HCM như Millennium, The Everich Infinity... Năm 2019, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do những biến động của thị trường, Phát Đạt ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 1.100 tỷ đồng và mở rộng quỹ đất 430 ha, tiếp tục nâng vị thế trong nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Phát Đạt và Danh Khôi hợp tác phát triển dự án Kỳ Co Gateway.

Thị trường trọng điểm Phát Đạt đầu tư là dải đất miền Trung, giàu tiềm năng phát triển, nhất là thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Khu đô thị Nhơn Hội New City là một trong những dự án góp phần khẳng định dấu ấn của doanh nghiệp này trên thị trường khi chủ đầu tư chỉ mất 7 tháng để hoàn tất thủ tục pháp lý và hoàn thiện hạ tầng cơ bản, đáp ứng đủ điều kiện bán hàng.

Hợp tác cùng Phát Đạt tại dự án khu đô thị Nhơn Hội New City là Tập đoàn Danh Khôi - một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển dự án những thị trường mới. Sau thành công của dự án Nhơn Hội New City, Danh Khôi tiếp tục hợp tác cùng Phát Đạt trong dự án Kỳ Co Gateway và trong tương lai là dự án căn hộ du lịch ven biển.

Trước Nhơn Hội NewCity, Tập đoàn Danh Khôi cũng ghi dấu ấn với sự thành công của các dự án như Queen Pearl 1 &2 (Mũi Né - Phan Thiết)... Trong đó, ấn tượng nhất là dự án khu đô thị Barya Citi (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi hình thành, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị trung tâm thành phố du lịch Vũng Tàu.

Chủ đầu tư bàn giao nền đất cho khách hàng tại dự án Nhơn Hội New City.

Bên cạnh đó, Danh Khôi đẩy mạnh phát triển các quỹ đất vàng ở những vị trí đặc địa từ miền Trung đến miền Nam như quỹ đất đẹp ngay bên cạnh sông Hàn, dự án mặt tiền đường Trường Sa và 140m mặt tiền biển Non Nước (Đà Nẵng), đô thị biển Kỳ Co Gateway và căn hộ cao tầng ven biển (Bình Định), quỹ đất trục lõi trung tâm mới TP Vũng Tàu - Aria Vũng Tàu Hotel và Resort. Doanh nghiệp này cũng tiếp tục theo đuổi dòng sản phẩm căn hộ với các quỹ đất đẹp như khu căn hộ thị trường Bình Dương, căn hộ mặt tiền Trần Phú (Nhà Trang)...

Ông Nguyễn Quốc Bảo - đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, để lớn mạnh, doanh nghiệp kết hợp tối ưu nguồn vốn tự có, vốn hợp tác từ nước ngoài và các đòn bẩy tài chính trong nước. Nhờ tiềm lực kinh tế cùng chiến lược phát triển phù hợp, Danh Khôi được lòng nhiều chủ đầu tư.

"Với mỗi dự án góp vốn đầu tư và tham gia, chúng tôi đều nghiên cứu kỹ thị trường địa phương, về tiềm năng phát triển. Dựa trên những ưu điểm nổi bật về vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông và tầm nhìn hướng biển đắt giá, Kỳ Co Gateway là một trong những dự án nổi bật của Quy Nhơn. Qua đó minh chứng cho nỗ lực phát triển cộng đồng cư dân thịnh vượng của Danh Khôi, góp phần làm giàu cho quê hương vùng duyên hải miền Trung", ông Bảo chia sẻ.

Kiến tạo đô thị lõi trung tâm du lịch biển tại Kỳ Co Gateway

Kỳ Co Gateway nằm ở cửa ngõ đi vào Quy Nhơn, đồng thời toạ lạc tại mặt tiền quốc lộ 19B kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Phú Cát. Bên cạnh phân khúc đất nền đang triển khai, Danh Khôi tiếp tục phát triển dự án căn hộ cao tầng ven biển tại khu kinh tế Nhơn Hội. Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị phát triển dự án kỳ vọng, sự xuất hiện của Kỳ Co Gateway và khu căn hộ cao tầng sẽ tạo tiền đề phát triển du lịch và kinh tế của bán đảo Phương Mai, kiến tạo cuộc sống phồn vinh bên vịnh biển đẹp nhất Bình Định.

Với mục tiêu kiến tạo Kỳ Co Gateway trở thành đô thị lõi trung tâm du lịch biển, Tập đoàn Danh Khôi sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẳng cấp với cuộc sống tiện nghi cho cả khách hàng và nhà đầu tư với giá cả cạnh trạnh, đại diện Danh Khôi cho biết.

Phối cảnh dự án Kỳ Co Gateway.

Theo vị này, dự án Kỳ Co Gateway sẽ góp phần tạo nên sự đột phá cho thị trường bất động sản sau Covid-19. Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang e ngại ảnh hưởng của Covid-19 song vẫn đón đầu cơ hội sau khi dịch được kiểm soát. Nhiều người nhận thấy việc đầu tư ở những thị trường du lịch mới tích hợp với đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp sạch - công nghệ cao và du lịch ở các tỉnh duyên hải miền trung như Bình Định có nhiều tiềm năng. Bởi sau dịch, du lịch sẽ tạo cơ hội cho bất động sản phát triển bởi Việt Nam sẽ đón đầu luồng khách du lịch cũng như vốn đầu tư từ các quốc gia.

"Hội tụ đầy đủ các yêu tố để trở thành biểu tượng du lịch mới của dải đất miền Trung, Bình Định đang có nhiều cơ hội để bứt phá và tạo nên dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Kỳ Co Gateway cũng sẽ góp phần giúp địa phương đạt điều đó", đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho hay.

Tâm Anh