Phát Đạt cơ cấu lại thanh khoản, chất lượng danh mục bằng chuỗi M&A

Phát Đạt thực hiện chuỗi thương vụ chuyển nhượng và đầu tư nhằm cải thiện dòng tiền và nâng chất lượng danh mục dự án.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) hoàn thành loạt giao dịch M&A thời gian gần đây như chuyển nhượng Thuận An 1, thoái vốn khỏi dự án 223-225 Trần Phú (Đà Nẵng), trước đó là bán Q1 Tower tại Quy Nhơn. Doanh nghiệp cũng mới mua lại phần vốn để triển khai dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám ở trung tâm TP HCM.

Đại diện công ty cho biết, việc thoái vốn ở các dự án có khả năng thu hồi giá trị cao giúp doanh nghiệp cải thiện thanh khoản và chủ động tái phân bổ nguồn lực sang các dự án có biên lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn. Nguồn tiền thu về từ các thương vụ chuyển nhượng tạo nền tảng để đơn vị triển khai những dự án giá trị cao như 239 Cách Mạng Tháng Tám, qua đó tăng tỷ trọng tài sản cốt lõi trong danh mục.

"Đây không chỉ là chiến thuật ứng phó với chu kỳ thị trường, mà còn là nền tảng cho triển vọng tăng trưởng có chất lượng trong trung hạn", đại diện Phát Đạt nhấn mạnh.

The EverRich Infinity - một dự án tại trung tâm TP HCM do Phát Đạt phát triển. Ảnh: Phát Đạt

Việc nắm quyền triển khai một sản phẩm bất động sản nội đô được xem là bước tiến mới của Phát Đạt khi quỹ đất trung tâm vốn khan hiếm và có biên độ tăng giá ổn định hơn. Những công trình thành công tại khu vực này cũng có thể giúp doanh nghiệp cải thiện mức độ tín nhiệm và hình ảnh thương hiệu. Song song, các dự án vệ tinh vẫn đảm bảo nguồn cung và dòng tiền, tạo sự cân bằng giữa mở rộng quy mô và tăng chiều sâu danh mục.

Chuỗi giao dịch trên cũng phản ánh mức độ tự tin của Phát Đạt trong quản lý rủi ro và vận hành. Theo doanh nghiệp, các dự án nội đô thường phức tạp hơn về pháp lý, thiết kế và tác động cộng đồng, đòi hỏi năng lực tổ chức và tài chính vững. Việc tiếp tục đầu tư vào khu vực trung tâm cũng cho thấy công ty đã chuẩn bị cho các yêu cầu cao hơn của thị trường.

Tòa căn hộ Millenium tại TP HCM là một trong những dự án điểm nhấn của thương hiệu Phát Đạt. Ảnh: Phát Đạt

Tuy nhiên, Phát Đạt cũng dự báo quá trình tái cơ cấu sẽ đi kèm rủi ro. Theo doanh nghiệp, các dự án nội đô có thể gặp chậm trễ phê duyệt, pháp lý, kéo dài chu kỳ đầu tư. Áp lực vốn ngắn hạn cũng là thách thức khi triển khai. Bên cạnh đó, phân khúc cao cấp phụ thuộc nhiều vào biến động kinh tế, nên khả năng đạt kỳ vọng doanh thu không phải lúc nào cũng chắc chắn.

Phát Đạt cho biết đang củng cố quản trị rủi ro và duy trì cấu trúc vốn hợp lý nhằm hạn chế áp lực đòn bẩy. Doanh nghiệp định hướng tăng tính minh bạch trong lộ trình triển khai dự án và phương án thương mại hóa để thị trường có thể đánh giá chính xác triển vọng, rủi ro.

Thương hiệu Phát Đạt được kỳ vọng nâng tầm cao hơn trong chu kỳ phát triển mới. Ảnh: Phát Đạt

Chuỗi thương vụ M&A của Phát Đạt cho thấy bước chuyển từ phát triển theo quy mô sang giá trị, đồng thời giữ nền tảng nguồn lực từ các dự án vệ tinh. Hướng đi này được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện thanh khoản, nâng biên lợi nhuận và củng cố vị thế trong giai đoạn 2026-2030.

Song Anh