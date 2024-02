Phạt công ty Việt Nam sau vụ đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc

Công ty TNHH lữ hành quốc tế Việt Nam Winner bị phạt hành chính vì "không có hợp đồng theo quy định" sau vụ việc 292 khách Đài bị bỏ rơi ở Phú Quốc.

Chiều 15/2, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã có kết quả xác minh vụ việc liên quan đến đoàn khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc hôm 9/2.

Cụ thể, công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner, trụ sở ở Phú Quốc, đã có biên bản xác nhận hợp đồng với công ty We Love Tour - trụ sở tại Đài Bắc - vào ngày 12/9/2023. Sau khi Winner nhận được 700.000 Đài tệ (khoảng 500 triệu đồng) tiền cọc vào ngày 18/1, đơn vị này gửi báo giá cho phía đối tác Đài Loan. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận về giá. Ngày 31/1 Winner gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến We Love Tour nhưng không có xác nhận, phản hồi của đối tác. Dù thông báo dừng hợp tác, Winner vẫn giữ tiền cọc.

Một số khách Đài Loan trong đoàn được We Love Tour gửi tới Việt Nam tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc hôm 14/2. Ảnh: Hoàng Dung

Ngày 9/2, đoàn khách của We Love Tour đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mà không có xe đón cũng như hướng dẫn viên. Do đó, We Love Tour liên hệ với Winner và hai bên đạt thỏa thuận để thuê xe đón, đặt phòng khách sạn cho đoàn khách.

Trong quá trình phục vụ đoàn khách, We Love Tour không thanh toán như thỏa thuận, khiến phía Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 USD mỗi người. We Love Tour cũng thông báo đoàn khách thanh toán, giữ hóa đơn và sẽ hoàn trả tiền khi về Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận.

Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành: "Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định". Sở yêu cầu phạt hành chính Winner.

Khi nắm được thông tin về việc đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi, TP Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành cũng như Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài lưu trú, tham quan theo lịch trình ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14/2.

Sở Du lịch Kiên Giang giao Thanh tra Sở tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hai công ty, dẫn đến mất quyền lợi của du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc và Việt Nam.

Tú Nguyễn