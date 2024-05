Phạt chung thân người giả con cựu thứ trưởng, lừa bán găng tay y tế

TP HCMNguyễn Nam Huy, 41 tuổi, nhận là con trai cựu thứ trưởng Công Thương khi bán găng tay y tế cho một công ty Nhật Bản, chiếm gần 1,8 triệu USD tiền cọc.

Tối 30/5, Huy bị TAND TP HCM tuyên án chung thân; Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án Nguyễn Quang Thái, Giám đốc phát triển thị trường Công ty She Medical, lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Theo HĐXX, cả hai đã chiếm đoạt số tiền rất lớn nhưng không thừa nhận hành vi nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Nam Huy tại tòa hôm nay. Ảnh: Trọng Nghĩa

Theo cáo trạng, Công ty She Medical do vợ chồng Huy và Đỗ Thị Thu Mai góp vốn, ngành nghề kinh doanh buôn bán dụng cụ y tế, khẩu trang y tế... Đầu năm 2020, khi Covid-19 bùng phát, Công ty Homes (trụ sở tại Nhật Bản) nhờ Công ty chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản tìm đối tác tại Việt Nam mua lượng lớn găng tay y tế.

Tháng 5/2020, đối tác đã liên hệ Công ty She Medical đàm phán hợp đồng. Huy giới thiệu là con của nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương, hiện quan hệ tốt với các công ty sản xuất, do đó có đủ khả năng cung ứng số lượng lớn găng tay y tế.

Tin tưởng Huy, ngày 12/6/2020, đại diện Công ty chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 100.000 thùng găng tay y tế, giá trị gần 6 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng). Phía đối tác đặt cọc trước gần 1,8 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Đến ngày giao hàng như thỏa thuận, vợ chồng Huy không thực hiện, liên tục nêu nhiều lý do để trì hoãn. Sau nhiều ngày trễ hạn, Công ty Homes đã yêu cầu hoàn trả tiền cọc. Tuy nhiên, vợ chồng Huy cho biết đã dùng số tiền này vào việc xúc tiến ký hợp đồng mua găng tay y tế với công ty sản xuất, do đó không thể hoàn trả. Công ty Homes gửi đơn tố cáo đến công an.

Tại phiên tòa hôm nay, vợ chồng Huy không thừa nhận hành vi phạm tội. Huy cho rằng sự việc diễn ra trong bối cảnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên có nhiều yếu tố khách quan để không hoàn thành đúng hạn với bên đối tác. Bị cáo không có ý định chiếm đoạt vì đây là hợp đồng làm ăn chân chính. Việc không hoàn lại tiền đặt cọc do đối tác đã vi phạm hợp đồng về điều khoản bảo mật thông tin khi gửi đơn tố cáo, trong khi hợp đồng đang thực hiện.

Bị cáo cho rằng việc tố cáo này đã gây tổn thất lớn về kinh tế cho công ty She Medical. "Bản thân đã kinh doanh rất nhiều năm không làm sai trái, cũng như không làm những gì sai trái với truyền thống của gia đình. Mong tòa cân nhắc thật kỹ để đưa ra bản án cuối cùng ", Huy nói.

