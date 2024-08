Phát bực vì tiếng ồn từ drone giao hàng

MỹMỗi sáng sớm, nhiều cư dân ở College Station, Texas lại cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn phát ra từ drone giao hàng của Amazon.

"Giống như một tổ ong khổng lồ", John Case, một nha sĩ đã nghỉ hưu tại College Station, nói với NBC News. "Bạn sẽ cảm nhận được nó đang đến gần với tiếng ồn ngày một lớn".

Amina Alikhan, bác sĩ sống tại khu phố cách bãi đáp drone của Amazon vài trăm mét, ví von thiết bị như "con ruồi bay qua tai liên tục" nhưng không thể làm cho nó dừng lại.

Phàn nàn của cư dân là thách thức mới đối với dự án drone giao hàng Prime Air của Amazon - mảng kinh doanh vốn đã gặp khó khăn từ khi bắt đầu thử nghiệm năm 2022. Prime Air hiện giao các món hàng nhỏ như pin, vitamin và đồ ăn cho chó, nhưng gây khó chịu cho nhiều người.

Một drone giao hàng Prime Air của Amazon. Ảnh: Amazon

Ông Case đã sống ở College Station 40 năm. Drone đang trở thành cảnh tượng quen thuộc khi ông và vợ đi dạo quanh khu phố. Ông cho biết nhiều y tá, cảnh sát và lính cứu hỏa làm ca đêm nói chúng làm gián đoạn giấc ngủ ban ngày của họ.

Prime Air ra đời nhằm giảm lượng nhân viên, cũng như đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Được đánh giá là tham vọng lớn của nhà sáng lập Jeff Bezos từ hơn một thập kỷ trước, nhưng đến 2022 dự án mới được thử nghiệm. Tuy nhiên, một loạt rào cản pháp lý khiến công ty không thể hoàn thiện quy trình vận hành đúng hạn. Năm ngoái, CEO Amazon Andy Jassy đã sa thải nhiều nhân viên và giảm chi phí hoạt động của nhóm Prime Air.

College Station là nơi thử nghiệm chính của Prime Air, nhằm chứng minh họ có thể vận chuyển gói hàng bằng máy bay không người lái đến nhà dân trong chưa đầy một giờ. Hiện Amazon vẫn được cơ quan quản lý chấp thuận để chính thức triển khai.

Amazon đã đề xuất với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để tăng số lượng chuyến bay giao hàng từ 200 lên 469 mỗi ngày, hoạt động từ 7h đến 22h, bán kính giao hàng 450 km vuông thay vì 114 km vuông. Tuy nhiên, người dân nói họ cảm thấy lo lắng. Trong thư gửi FAA vào tháng 7, John Nichols, thị trưởng College Station, cho biết người dân rất mệt mỏi với tiếng ồn của drone gần nhà họ.

"Kể từ khi Prime Air hoạt động, cư dân đã bất bình về độ ồn ngày một tăng của drone, đặc biệt trong quá trình cất cánh, hạ cánh và một số hoạt động giao hàng", Nichols viết.

Tại một cuộc họp hội đồng thành phố vào tháng 6, Ralph Thomas Moore, sống ở khu vực "cách bệ phóng Prime Air khoảng 150 mét", phát đoạn ghi âm tiếng cưa xích và so sánh với tiếng động cơ drone để cho thấy ông phải chịu đựng những gì. Tuy nhiên, Bryan Woods, quản lý thành phố College Station, nói so sánh này không chính xác vì tiếng ồn đo từ Prime Air trong khoảng từ 47-61 dB. Còn theo Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ, tiếng cưa xích có thể ở mức 125 dB.

Trong khi đó, theo bản ghi âm cuộc họp do CNBC thu thập cuối tháng 7, Matt McCardle, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chiến lược của Prime Air, nói sẽ không gia hạn hợp đồng ở College Station và chuyển đi từ tháng 10/2025.

Phát ngôn viên Amazon từ chối bình luận, nhưng cho biết công ty "đang xem xét một số khu vực tiềm năng trong tương lai".

Còn Bob Yancy, thành viên thuộc Hội đồng thành phố College Station, nói ông vẫn thích Prime Air và muốn chương trình tiếp tục hoạt động. "Tôi nhận bàn chải đánh răng, bánh quy và thuộc giao đến trong một giờ", ông nói. "Nhưng để hoạt động, Amazon cần làm chúng bớt ồn hoặc đưa các bãi đáp khỏi khu dân cư".

