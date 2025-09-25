Pharmedi Vietnam 2025 quy tụ hơn 400 doanh nghiệp trong nước, quốc tế

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y tế và Dược phẩm (Pharmedi Vietnam 2025) gồm hơn 400 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia tham dự, trưng bày sản phẩm tại 9 khu gian hàng.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn Cầu GLOEX phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP HCM từ ngày 24 đến 27/9. Các gian hàng đa dạng từ dược phẩm, máy móc sản xuất, đóng gói dược; đến trang thiết bị và vật tư y tế, đồ nội thất bệnh viện, phòng khám dụng cụ y tế; sản phẩm và thiết bị chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, sản phẩm hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm và thiết bị rèn luyện thể lực, phục hồi chức năng; dịch vụ khám, chữa bệnh; thiết bị và công nghệ phân tích, thí nghiệm, sinh hóa, xử lý chất thải; đồ may mặc, phụ kiện, đồ dùng cá nhân dùng trong bệnh viện, thiết bị và phương tiện cấp cứu...

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Pharmedi Vietnam. Ảnh: Pharmedi Vietnam

Đại diện Việt Nam có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như: Danaphar, Opella, Bepharco, US Pharma, Bepharco, Hatay Pharma, Thành Phát, Phan Anh, Tân Mai Thành, Hong Ky, Quang Dương, Quang Anh, An Việt, V2U, Wembley Medical, Kerry Taste & Nutrition... Trên bình diện quốc tế, triển lãm thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Hongkong, Malaysia....

Bên cạnh trưng bày thiết bị y tế, dược phẩm, sản phẩm làm đẹp và dịch vụ y tế, Pharmedi Vietnam 2025 còn là diễn đàn cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy hợp tác toàn diện. Các điểm nhấn và hoạt động chính của triển lãm bao gồm: trưng bày chuyên đề (tập trung giới thiệu các công nghệ mới nhất trong sản xuất dược phẩm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế, thiết bị thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe); chuỗi hội thảo - tọa đàm chuyên sâu (với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tập trung).

Các chủ đề được chia sẻ tại chuỗi hội thảo - tọa đàm đều là những chủ đề "nóng" đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cụ thể, như một số quy định mới về quản lý, sử dụng và mua sắm tập trung trong lĩnh vực thiết bị y tế (do Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, thuộc Bộ Y tế chủ trì); hướng dẫn khắc phục những sai sót trong hồ sơ đăng ký thuốc, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký thuốc của doanh nghiệp (do Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức); chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp và quản trị chất lượng sản phẩm, phòng chống thuốc giả nghiệp (cũng do Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam chủ trì); chương trình kết nối doanh nghiệp thực hiện mục tiêu quốc gia về sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045 (do Ban Dự án Cộng đồng Việt Nam - ADCREW chủ trì).

Một "đặc sản" không thể thiếu ở các triển lãm chính là hoạt động giao thương. Pharmedi Vietnam 2025 cũng thiết kế loạt hoạt động "giao thương hợp tác quốc tế", tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác chiến lược.

Các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, giao thương tại triển lãm. Ảnh: Pharmedi Vietnam

Đại diện ban tổ chức phân tích, tham dự triển lãm, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối. Trong khi đó, khách tham quan chuyên ngành được trải nghiệm các sản phẩm, công nghệ tiên tiến, tiếp cận thông tin thị trường, chính sách quản lý và định hướng phát triển ngành. Đặc biệt, triển lãm tạo sân chơi giúp cộng đồng y tế tiếp cận những giải pháp thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Các đoàn bệnh viện tham quan triển lãm. Ảnh: Pharmedi Vietnam

Sau gần 20 năm tổ chức, Pharmedi Vietnam đã khẳng định vị thế là triển lãm quốc tế uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực y tế - dược phẩm. Sự kiện góp phần xúc tiến thương mại, giúp các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả và hiện đại.

(Nguồn: Pharmedi Vietnam 2025)