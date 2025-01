Pharmaton nhận loạt giải thưởng đầu năm

Pharmaton được vinh danh giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng", "Sản phẩm Dinh dưỡng Thể thao được yêu thích".

Ngày 13/1, Pharmaton được vinh danh tại lễ trao giải "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng". Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp có được thành tích này. Thương hiệu nhận cup vàng vì sức khỏe cộng đồng dành cho sản phẩm Pharmaton Energy và Pharmaton Essential, huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng đối với sản phẩm cho trẻ em Pharmaton Kiddi Syrup.

Đây là các giải thưởng thường niên do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế tổ chức.

Pharmaton nhận giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2025. Ảnh: Pharmaton

Cùng ngày, tại lễ trao giải Runner Of The Year do VnExpress tổ chức, Pharmaton được bình chọn là "Sản phẩm Dinh dưỡng Thể thao được yêu thích".

Pharmaton là thương hiệu chăm sóc sức khỏe sở hữu danh mục đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe của nhiều đối tượng khác nhau, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Sản phẩm dành cho người lớn có Pharmaton Energy và Pharmaton Essential. Bảng thành phần chứa nhân sâm G115, kết hợp cùng 12 loại vitamin và 6 loại khoáng chất, hỗ trợ tỉnh táo, giảm mệt mỏi, tăng sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể.

Pharmaton Kiddi Syrup dành cho trẻ em. "Với công thức chuyên sâu cho trẻ em, sản phẩm này giúp bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, giúp xương chắc khỏe", đại diện Pharmaton cho hay.

Pharmaton được bình chọn là "Sản phẩm Dinh dưỡng Thể thao được yêu thích" tại giải thưởng Runners of The Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Chia sẻ về việc đạt loạt giải thưởng ngay đầu năm mới, Pharmaton cho biết đây là minh chứng hiệu quả sản phẩm trong cung cấp năng lượng, hỗ trợ sức khỏe và nâng cao thể lực, đặc biệt đối với những người có lối sống năng động hoặc thường xuyên luyện tập thể thao.

"Chúng tôi đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu với những cải tiến về chất lượng, từ áp dụng các công nghệ hiện đại đến lựa chọn nguyên liệu cao cấp. Pharmaton sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong tương lai gần", đại diện thương hiệu chia sẻ thêm.

Lan Anh