Pharmart trở thành đại lý phân phối của Neovital Việt Nam

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Neo Kids Gummies K2alcium+ có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 1853/2024/ĐKSP, giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 856/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 8/5/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Neo Kids Gummies Omega 3 DHA có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 2771/2024/ĐKSP, giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 854/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 8/5/2024.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Neo Kids Gummies Vitazinc có giấy tiếp nhận đăng ký bản công số 2346/2024/ĐKSP, giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 855/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 8/5/2024.

Những thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.