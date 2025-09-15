Pharmacity và Opella Việt Nam hợp tác hướng đến sức khỏe cộng đồng

Opella Việt Nam, chuỗi nhà thuốc Pharmacity ký hợp tác mở rộng phân phối; phối hợp Chi hội Dược Nhà thuốc TP HCM tổ chức hội thảo nâng cao năng lực dược sĩ trong tư vấn xương chắc khỏe.

Hội thảo "Đúng bệnh - Đúng thuốc - Đúng tư vấn" với chủ đề "Dược sĩ với sứ mệnh xương chắc khỏe - năng lượng bền vững" diễn ra sáng 8/9 tại TP HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo dược sĩ.

Đông đảo dược sĩ Pharmacity tham dự hội thảo "Dược sĩ với sứ mệnh xương chắc khỏe - năng lượng bền vững". Ảnh: Opella Việt Nam

Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Pharmacity và Opella - thương hiệu toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động (FMCH) tại Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Pharmacity, đồng thời hiện thực hóa cam kết của hai bên trong triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp đội ngũ dược sĩ nâng tầm kiến thức và năng lực tư vấn cho khách hàng.

Đại diện Pharmacity và Opella Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược tại sự kiện. Ảnh: Opella Việt Nam

Bên cạnh lễ ký kết, hội thảo còn mang đến những kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành. Trong đó, TTND.PGS.TS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Chủ nhiệm Bộ môn Sản Phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng khối Sản tại Bệnh viện Hùng Vương trình bày "Vai trò của bộ ba canxi hữu cơ - Vitamin D3 - K2 - MK7 trong bổ sung canxi cho phụ nữ có thai và cho con bú". Bài giảng nhấn mạnh nhu cầu canxi ở phụ nữ mang thai và cho con bú cao hơn hẳn so với các đối tượng khác, việc kết hợp đúng các vi chất sẽ giúp tối ưu khả năng hấp thu canxi và tăng cường mật độ xương.

Tiếp nối chương trình, ThS.BS.CKII Trần Thị Kim Chi - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có bài trình bày "Vi chất dinh dưỡng - Từ nhu cầu cơ bản đến giải pháp tăng cường phục hồi năng lượng nhanh chóng - toàn diện". Diễn giả làm rõ vai trò thiết yếu của vi chất trong quá trình phục hồi thể lực, đặc biệt ở những người lao động cường độ cao và bệnh nhân sau giai đoạn điều trị. Những phân tích khoa học được minh chứng bằng các số liệu lâm sàng giúp dược sĩ nhà thuốc dễ dàng áp dụng trong thực hành tư vấn.

Ngoài phần thảo luận chuyên môn, hội thảo còn tổ chức hoạt động nhóm và thực hành nhằm giúp các dược sĩ rèn luyện khả năng ứng dụng vào các tình huống thực tế. Qua các hoạt động này, các dược sĩ cũng nhận được những góp ý từ chuyên gia.

TTND.PGS.TS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang trình bày tại sự kiện. Ảnh: Opella Việt Nam

Song song với nội dung đào tạo từ các bác sĩ, đại diện Opella Việt Nam chia sẻ về hai giải pháp chăm sóc sức khỏe cải tiến cho công tác tư vấn của dược sĩ. Trong đó, Calcium Corbiere Plus được giới thiệu với công thức giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi, đặc biệt phù hợp cho phụ nữ mang thai và cho con bú - nhóm có nhu cầu canxi cao nhằm duy trì sức khỏe xương khớp ổn định trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh.

Bên cạnh đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pharmaton Energy Fizzi chứa nhân sâm G115 và 16 loại vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ giảm mệt mỏi, hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất.

Dược sĩ tham gia các hoạt động kết nối và có thưởng trong chương trình. Ảnh: Opella Việt Nam

Hội thảo "Đúng bệnh - Đúng thuốc - Đúng tư vấn" lần này được thiết kế nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ kiến thức chuyên sâu dành riêng cho dược sĩ của Pharmacity với mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Pharmacity và Opella Việt Nam kỳ vọng sự kiện hợp tác chiến lược lần này sẽ góp phần mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng chính hãng đến gần hơn với gia đình Việt, lan tỏa thông điệp "chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày" của Opella Việt Nam.

Kim Anh