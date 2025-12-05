Pharmacity hợp tác chiến lược với tập đoàn Biocodex

Biocodex, tập đoàn dược phẩm 70 tuổi của Pháp và Pharmacity và ký kết hợp tác chiến lược, nhân đôi tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo hai doanh nghiệp thực hiện nghi thức ký kết tại khách sạn Caravelle hôm 3/12, thống nhất đẩy mạnh cung ứng loạt sản phẩm do Biocodex sản xuất tại hệ thống Pharmacity trên toàn quốc.

Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam và khu vực châu Á cho biết: "Chúng tôi tự hào khi 'bắt tay' Pharmacity - chuỗi bán lẻ dược phẩm có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam. Cuộc hợp tác có thể giúp chúng tôi nhân đôi sức mạnh để mang đến sản phẩm tốt nhất cho người Việt".

Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam và khu vực châu Á, phát biểu ở sự kiện hôm 3/12. Ảnh: Biocodex

Trong khi đó, phía Pharmacity cho biết vài năm gần đây, người Việt dần quan tâm sức khỏe tổng thể, không chỉ ở góc độ điều trị mà còn cả dự phòng, duy trì và nâng cao chất lượng sống. Vai trò hệ miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa lẫn chăm sóc chủ động được đề cao. Không ít người sẵn sàng đầu tư sản phẩm có xuất xứ minh bạch, thành phần tốt, dựa trên nghiên cứu khoa học và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm từ châu Âu, trong đó có là Pháp, được chú ý nhiều hơn nhờ quy trình kiểm định rõ ràng cùng định hướng phát triển "lấy người bệnh làm trung tâm".

Lãnh đạo đôi bên công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược và nhận định đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt. Ảnh: Pharmacity

Song song đó, nhu cầu hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ nhỏ, tăng cường miễn dịch, chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo chu kỳ và kiểm soát đau mạn tính ở người lớn tuổi... đang mở ra không gian phát triển cho giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

"Các doanh nghiệp Pháp hiện diện tại Việt Nam góp phần mở rộng lựa chọn và góp thêm yếu tố mới vào quá trình chuyển đổi của ngành chăm sóc sức khỏe theo hướng chuẩn hóa, cá thể hóa", đại diện Pharmacity cho hay.

Biocodex Việt Nam thành lập năm nay, trực thuộc Biocodex (Pháp) - tập đoàn có hơn 70 năm kinh nghiệm và dẫn đầu toàn cầu về men vi sinh (chủng Saccharomyces boulardii CNCM I-745 được tìm thấy tại Việt Nam năm 1923). Sự góp mặt của công ty con ở Việt Nam đánh dấu bước phát triển chiến lược của tập đoàn tại châu Á, với sứ mệnh "đưa giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh chuẩn quốc tế đến gần người Việt".

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity. Ảnh: Pharmacity

Pharmacity thành lập năm 2011, cung ứng đa dạng thuốc, sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe với mức giá cạnh tranh. Hiện đội ngũ dược sĩ có chuyên môn cùng mạng lưới nhà thuốc hiện diện trên toàn quốc.

Đông Vệ