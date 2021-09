Pharmacity duy trì vị thế chuỗi bán lẻ dược trong dịch

Pharmacity phản ứng linh hoạt nhằm duy trì chuỗi cung ứng dược phẩm trong giãn cách, chăm lo cho nhân viên và cam kết cùng Việt Nam vượt qua dịch bệnh.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư kéo dài ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp, người lao động và đời sống xã hội. Số liệu kinh tế - xã hội tháng 8 do Tổng cục Thống kê công bố, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã vượt số thành lập mới. Theo đó, tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Trong số rời khỏi thị trường, có 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, hơn 30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Riêng tại TP HCM, có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường tính từ đầu năm. Đối với các doanh nghiệp được phép hoạt động trong thời kỳ giãn cách, cũng gặp không ít trở ngại trong vận hành, lưu thông, duy trì cung ứng.

Dù vậy, vẫn có một số doanh nghiệp đang chèo lái tốt "con thuyền" kinh doanh qua các làn sóng dịch bệnh bằng chiến lược phản ứng linh hoạt, sáng tạo. Đơn cử là chuỗi bán lẻ dược phẩm Pharmacity. Bên cạnh duy trì vị thế, đơn vị này còn cam kết thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để đồng hành cùng Chính phủ và người dân Việt Nam vượt qua dịch bệnh.

Duy trì hoạt động vì cộng đồng

Trước thách thức từ tốc độ lây lan dịch bệnh và các đợt giãn cách được siết chặt, Pharmacity luôn tìm phương án phản ứng linh hoạt, kịp thời nhằm duy trì hoạt động chuỗi cung ứng dược phẩm. Theo đó, doanh nghiệp này đa dạng hóa kênh bán hàng qua điện thoại, ứng dụng Extracare, website, ứng dụng chat.

Nhân viên Pharmacity phối hợp cùng lực lượng dân quân để chuyển hàng hóa đến người dân.

Pharmacity còn phối hợp cùng lực lượng dân quân để chuyển hàng hóa đến tận tay người dân. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế Hà Nội, chuỗi bán lẻ dược này còn tăng thời gian mở cửa 24/7 tại 5 nhà thuốc lớn ở Thủ đô để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm.

Đại diện Phamacity cho biết, yếu tố bình ổn luôn được đặt lên hàng đầu trong các chiến dịch của công ty. Đơn cử là chương trình "Khóa giá" - cam kết không tăng giá tất cả sản phẩm tại chuỗi nhà thuốc của Pharmacity trong giai đoạn giãn cách xã hội. Pharmacity còn phối hợp cùng Sở Công Thương thực hiện chiến dịch cung ứng sản phẩm nông sản với giá bình ổn tại TP HCM.

Ông Chris Blank - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Pharmacity chia sẻ, trong các đợt bùng phát dịch, công ty cam kết cung ứng đầy đủ, không tăng giá sản phẩm tại các nhà thuốc thuộc hệ thống. Công ty vẫn kiên định với sứ mệnh cung cấp "thuốc tốt giá rẻ" cho người dân đồng thời duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn dược sĩ tại Việt Nam.

"Pharmacity đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt doanh thu hơn 1,5 tỷ USD và tuyển dụng lực lượng lao động hơn 20.000 nhân viên, so với mức 4.000 nhân viên vào thời điểm hiện tại", ông Chris Blank nói.

Là doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Pharmacity cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và người dân, duy trì chuỗi cung ứng dược phẩm và thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ chính quyền, người dân tại các địa phương.

Pharmacity ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại quận 7, TP HCM.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát lần đầu tại Việt Nam, Pharmacity cho biết đã triển khai hoạt động quyên góp và tài trợ với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Gần đây nhất, công ty đóng góp 3 tỷ đồng vào Quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại quận 7, TP HCM. Doanh nghiệp cũng trao 200.000 thẻ quà tặng, tổng trị giá 2 tỷ đồng, để tri ân mạnh thường quân trong đêm nhạc giao hưởng trực tuyến "Chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19". Pharmacity còn đóng góp một tỷ đồng vào chương trình "100.000 phần quà hỗ trợ người dân do Bộ tư lệnh phát động", ủng hộ 500 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội phòng chống Covid-19. Cùng với đó là hoạt động ủng hộ trang thiết bị, sản phẩm phòng chống dịch cho đội ngũ y tế tuyến đầu thông qua bệnh viện, cơ sở y tế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Pharmacity trao tặng sản phẩm phòng chống dịch cho đội ngũ y tế tuyến đầu tại tỉnh Bắc Giang.

Chăm lo an sinh cho nhân viên

Mặc dù chịu nhiều tác động đến chuỗi cung ứng trong giai đoạn dịch bệnh, Pharmacity cho biết không cắt giảm nhân sự và thu nhập của người lao động và đảm bảo an toàn, chăm lo an sinh cho nhân viên. Cụ thể, công ty đã đưa toàn bộ nhân viên vào chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của PTI. Pharmacity còn bổ sung chính sách phúc lợi cho dược sĩ "tuyến đầu" tại nhà thuốc, nhân viên ở kho hàng công ty, thêm gói hỗ trợ cho nhân viên đang áp dụng "ba tại chỗ".

Chị Nguyễn Đức Hoàng My, quản lý khu vực chuỗi nhà thuốc Pharmacity tại quận 2, TP HCM chia sẻ, đội ngũ dược sĩ làm việc tại đây được hưởng mức lương, thưởng ổn định cùng nhiều chính sách chăm lo đời sống từ công ty. Theo chị Hoàng My, công ty luôn hành động nhanh để thích ứng với tình hình mùa dịch. Theo đó, chính sách "ba tại chỗ" cho dược sĩ ở nhà thuốc được triển khai nhanh chóng, với đầy đủ trang thiết bị, thực phẩm và quà động viên tinh thần được gửi đến cho nhân viên. Chị My cho hay, với thẻ Bảo hiểm sức khỏe của Pharmacity, chị đều được hoàn trả chi phí khám chữa bệnh mỗi lần đi khám sức khỏe.

Còn đối với nhân viên là F0, F1, doanh nghiệp này cho biết đảm bảo phát đủ lương và gói sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giúp nhân viên an tâm chữa bệnh hoặc cách ly. Ngoài ra, Pharmacity còn tổ chức hoạt động trực tuyến kết nối, tăng cường sự gắn kết. Các tọa đàm định kỳ cùng chủ tịch Chris Blank, chuỗi lớp học tăng cường thể chất trực tuyến hay sự kiện trực tuyến truyền cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng được tổ chức nhằm chăm sóc sức khoẻ tâm lý cho nhân viên.

Hà Thanh (Ảnh: Pharmacity)