Pháp xét xử 10 người bình luận bôi nhọ Đệ nhất phu nhân

Tòa án Paris hôm 27/10 bắt đầu phiên xét xử 10 người bị cáo buộc quấy rối và bôi nhọ Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron trên mạng, liên quan đến tin đồn sai sự thật kéo dài nhiều năm về giới tính của bà.

Phiên tòa diễn ra sau khi bà Brigitte Macron và Tổng thống Emmanuel Macron đệ đơn kiện tội phỉ báng tại Mỹ hồi cuối tháng 7, liên quan tới tin đồn lan truyền rằng bà "được xác định giới tính nam khi sinh ra". Tin đồn vô căn cứ này xuất hiện từ năm 2017, song song với những chỉ trích về khoảng cách 24 tuổi giữa Tổng thống Macron và phu nhân.

10 bị cáo, gồm 8 nam và hai nữ, độ tuổi 41-60, bị truy tố tội "quấy rối trên mạng có yếu tố giới tính", với khung hình phạt tối đa là hai năm tù. Theo công tố viên, các bị cáo đã nhiều lần đăng tải bình luận xúc phạm giới tính và đời tư của Đệ nhất phu nhân, thậm chí ví mối quan hệ của bà với chồng là "mang tính ấu dâm".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron (phải) tại Điện Elysee ngày 8/10. Ảnh: AFP

Đơn khiếu nại của bà Brigitte Macron được nộp tháng 8/2024, dẫn tới cuộc điều tra cùng các đợt bắt giữ vào tháng 12/2024 và tháng 2/2025. Luật sư của bà từ chối bình luận và chưa xác nhận bà có tham dự phiên tòa hay không.

Trong số bị cáo có Aurelien Poirson-Atlan, 41 tuổi, người hoạt động trong giới truyền thông với biệt danh "Zoe Sagan", từng bị cho là liên quan các nhóm lan truyền thuyết âm mưu.

Một bị cáo khác là Delphine J, 51 tuổi, tự xưng là nhà ngoại cảm, từng bị bà Brigitte kiện về tội phỉ báng năm 2022. Bà Delphine đã đăng video phỏng vấn kéo dài 4 tiếng trên YouTube với "nhà báo độc lập" Natacha Rey, phao tin đồn rằng Đệ nhất phu nhân Pháp "từng là đàn ông với tên khai sinh Jean-Michel Trogneux", trùng tên với anh trai bà Brigitte.

Tòa án Pháp từng yêu cầu Delphine và Natacha bồi thường cho Brigitte Macron và anh trai năm 2024, nhưng bản án bị hủy sau quy trình kháng cáo. Vụ án đã được đề nghị phúc thẩm ở tòa án cấp cao hơn.

Tin đồn về giới tính của bà Brigitte Macron được các nhóm cực hữu và thuyết âm mưu lan truyền ở Pháp và Mỹ, nơi vấn đề quyền chuyển giới đang là tâm điểm tranh cãi chính trị.

Hồi tháng 7, vợ chồng Tổng thống Macron cũng kiện nhà bình luận bảo thủ Mỹ Candace Owens, người sản xuất loạt podcast Becoming Brigitte với nội dung rằng Đệ nhất phu nhân "sinh ra là đàn ông". Luật sư nhà Macron cho biết họ sẽ cung cấp bằng chứng khoa học và hình ảnh để bác bỏ cáo buộc.

Một số bị cáo tại Pháp bị phát hiện chia sẻ nội dung của Owens, trong đó có bài viết tuyên bố "2.000 người sẵn sàng đi từng nhà ở Amiens để tìm ra sự thật về vụ Brigitte".

Thanh Danh (Theo AFP)