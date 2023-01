Pháp vương Drukpa chủ trì lễ cầu an ở Tây Thiên

Pháp vương cùng Tăng đoàn khai mở bức đại Thongdrol Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay kích thước 12x16 m. Bức tranh thêu gấm được Pháp vương tặng Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên năm 2017, hiện là tranh Phật lớn nhất Việt Nam và được khai mở mỗi lần tổ chức pháp hội.

Ngài nhấn mạnh tinh thần Phật giáo quan niệm cuộc đời con người bình an hay đau khổ do chính nghiệp và hành động trong quá khứ tạo ra. Tạo nghiệp chướng thì thế giới bất an, đầy đau khổ và ngược lại. Tất cả đều nằm trong tầm tay của chính con người.

Đức Drukpa lý giải tranh Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt với nghìn cánh tay tượng trưng cho hành động tốt đẹp, còn nghìn mắt thể hiện những quan kiến (nhìn thấy) tích cực. Nghìn tay nghìn mắt là sự kết hợp của suy nghĩ lẫn hành động tốt lành vì chúng sinh. Những cánh tay Phật cầm chuỗi tràng ngọc quý, hoa sen, bảo bình, cung tên… mỗi vật lại tượng trưng cho từ bi, lòng thương yêu đại chúng.