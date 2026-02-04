Pháp triệu tập Elon Musk, khám xét văn phòng của X

Công tố viên Pháp khám xét văn phòng của X tại Paris và triệu tập Elon Musk, khi điều tra nghi vấn can thiệp chính trị và deepfake khiêu dâm.

Các công tố viên Pháp hôm 3/2 lục soát văn phòng của X, công ty vận hành mạng xã hội cùng tên do tỷ phú Elon Musk sở hữu, trong khuôn khổ cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1/2025 về cáo buộc rằng thuật toán của nền tảng này đã bị sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp.

Nỗ lực trên đã được mở rộng để điều tra cả nghi vấn công cụ AI Grok phát tán nội dung phủ nhận cuộc diệt chủng Holocaust, cũng như nội dung khiêu dâm được tạo bằng deepfake.

Europol, cơ quan cảnh sát của Liên minh châu Âu (EU), cho biết đã cử chuyên gia phân tích tới hiện trường để hỗ trợ cuộc khám xét.

Văn phòng Công tố Paris cũng gửi trát triệu tập Elon Musk và Linda Yaccarino để thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 ở thủ đô Paris, do họ lần lượt là người điều hành trên thực tế và theo pháp lý vào thời điểm diễn ra những sự việc đang được điều tra. Bà Yaccarino từ chức CEO X vào tháng 7/2025, sau hai năm đảm nhận vị trí.

Elon Musk phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ hồi tháng 1. Ảnh: AP

Bộ phận quan hệ chính phủ của X chỉ trích việc Văn phòng Công tố Paris công khai thông tin về cuộc đột kích cho thấy đây là "hành động lạm dụng quyền lực" của lực lượng hành pháp, nhằm đạt được "các mục tiêu chính trị bất hợp pháp". "Những lý do được đưa ra cho cuộc đột kích hôm nay là vô căn cứ và X kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc", thông báo có đoạn.

Grok, chatbot do công ty xAI của Elon Musk phát triển và được tích hợp vào mạng xã hội X, đã hứng chịu làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế, sau khi người dùng phát hiện có thể tình dục hóa hình ảnh phụ nữ và trẻ em bằng cách viết những câu lệnh đơn giản.

Giới chức Anh và EU đã mở cuộc điều tra về vấn đề này.

Tháng 7/2025, các công tố viên chuyên trách tội phạm mạng ở Paris đã đề nghị cảnh sát mở cuộc điều tra để làm rõ một số cáo buộc, trong đó có hành vi thao túng và trích xuất dữ liệu từ các hệ thống tự động do "một băng nhóm tội phạm" tiến hành, sau khi nhận được hai khiếu nại vào tháng 1/2025.

Một trong số đó được đệ trình bởi Eric Bothorel, nghị sĩ thuộc đảng trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Bothorel cho rằng kể từ khi Elon Musk tiếp quản X vào năm 2022, "sự đa dạng về tiếng nói và lựa chọn" trên nền tảng này đã bị giảm sút và tỷ phú Mỹ cũng đưa ra những hành động can thiệp mang tính cá nhân vào hoạt động quản lý.

Ông Musk từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì ủng hộ phe cánh hữu tại châu Âu, trong đó có công khai hậu thuẫn đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Phạm Giang (Theo AFP)