Pháp triệu tập Elon Musk

Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk tới thẩm vấn tự nguyện, liên quan cuộc điều tra của nước này đối với mạng xã hội X.

Chính quyền Pháp yêu cầu tỷ phú Musk đến Paris vào ngày 20/4, nhưng chưa rõ ông có xuất hiện hay không. Paris cũng chưa cung cấp chi tiết về địa điểm hoặc thời gian cuộc thẩm vấn dự kiến diễn ra.

Tuy nhiên, văn phòng công tố Paris cuối tuần trước cho biết việc những người được mời đến để thẩm vấn tự nguyện có xuất hiện hay không sẽ "không gây trở ngại cho quá trình điều tra".

Lệnh triệu tập này liên quan cuộc điều tra, được khởi xướng hồi tháng 1/2025, về các cáo buộc rằng thuật toán của mạng xã hội X đã được sử dụng để "can thiệp vào chính trị Pháp".

Elon Musk tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. Ảnh: AP

Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng, bao gồm những cáo buộc cho rằng chatbot AI Grok của X phát tán những thông tin phủ nhận cuộc diệt chủng Holocaust và các video giả liên quan tình dục.

Các công tố viên Pháp hồi tháng 2 khám xét văn phòng của X tại Paris, điều mà gã khổng lồ mạng xã hội lên án là cuộc đột kích "mang tính chính trị" và "hành vi lạm dụng quyền lực tư pháp".

Các công tố viên Paris cũng triệu tập cựu CEO của X Linda Yaccarino đến thẩm vấn với tư cách "người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X khi xảy ra sự việc". Yaccarino đã từ chức giám đốc điều hành của X vào tháng 7 năm ngoái sau hai năm lãnh đạo công ty.

Cuộc điều tra của Pháp diễn ra sau khi Grok vấp phải phản ứng dữ dội vì người dùng có thể tình dục hóa hình ảnh phụ nữ và trẻ em bằng các lệnh văn bản đơn giản như "cho cô ấy mặc bikini" hoặc "cởi quần áo của cô ấy". Hồi tháng 1, Liên minh châu Âu (EU) cũng điều tra X về việc AI Grok tạo ra các hình ảnh deepfake bị tình dục hóa về phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)