Pháp trải qua tháng 10 nóng nhất trong gần 80 năm

Cơ quan khí tượng Pháp cho biết tháng trước là tháng 10 nóng nhất ở nước này kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận từ năm 1945.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo-France cho biết họ ghi nhận nhiệt độ trung bình 17 độ C trong tháng 10, cao hơn 3-4 độ C so với bình thường. Mức nhiệt này cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình kỷ lục trước đó là 16,3 độ C được ghi nhận vào tháng 10/2001.

Nửa cuối tháng 10 đã ghi nhận nền nhiệt cao bất thường kéo dài. Thành phố Bordeaux ở miền tây nam Pháp báo cáo mức nhiệt 30 độ C hôm 16/10, cao nhất kể từ khi các kỷ lục về nhiệt độ được thống kê. Trong khi đó, Figari ở đảo Corse cũng đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 32,5 độ C hôm 23/10.

Hoàng hôn ở bãi biển Calais, Pháp hôm 30/10. Ảnh: Reuters.

Meteo-France cho hay các đợt nóng bất thường vào cuối hoặc đầu năm đang có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

"Năm nay thực sự nóng bức. Ngoại trừ một khoảng thời gian dịu mát hơn vào tháng 9, chúng tôi đã chứng kiến những tháng đặc biệt nóng kể từ tháng 4", Christine Berne, nhà khí tượng học của Meteo-France, nói.

Hậu quả của nắng nóng kỷ lục là tình trạng hạn hán ở miền nam nước Pháp. Cùng với nhiệt độ cao, lượng mưa trung bình ít hơn 30% so với bình thường đã khiến tình hình hạn hán thêm nghiêm trọng.

Không riêng ở Pháp, châu Âu cũng vừa trải qua mùa hè nắng nóng bất thường, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 0,7 độ C so với kỷ lục năm 2021.

Thanh Tâm (Theo Reuters, Washington Post)