Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già

Vườn thú Beauval, miền trung Pháp, sẽ trả gấu trúc Huan Huan và bạn đời Yuan Zi về Trung Quốc dưỡng già, sau khi một con được chẩn đoán suy thận.

Cặp gấu trúc cái Huan Huan và bạn đời Yuan Zi, đều 17 tuổi, sẽ được đưa về khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô thay vì ở lại Pháp đến tháng 1/2027, Rodolphe Delord, giám đốc vườn thú Beauval, vùng Saint-Aignan, miền trung Pháp, cho biết hôm nay. Vườn thú Pháp đã liên hệ với giới chức Trung Quốc về ý định trao trả này.

"Huan Huan bị suy thận, căn bệnh mạn tính thường xuất hiện ở các loài động vật về già. Do đó, chúng tôi muốn đưa nó về Trung Quốc trước khi tình trạng trở nặng", ông Delord cho biết.

Theo ông Delord, Huan Huan và Yuan Zi dự kiến về Trung Quốc trong tháng 11 "để an hưởng tuổi già". Huan Huan vẫn ăn tốt, không có hành vi bất thường.

Huan Huan và Yuan Zi tại vườn thú Beauval, miền trung Pháp tháng 1/2012. Ảnh: AFP

Giới chức Trung Quốc năm 2012 gửi Huan Huan và Yuan Zi đến vườn thú Beauval trong nỗ lực "ngoại giao gấu trúc" mà Bắc Kinh theo đuổi. Cặp gấu trúc đã sinh ba con, trở thành ngôi sao thu hút khách tham quan, giúp vườn thú Beauval năm 2023 đón hai triệu lượt khách, doanh thu hơn 130 triệu USD.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, trong ba gấu trúc con, con đầu tiên đã được đưa trở về Trung Quốc năm 2024. Cặp song sinh sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục ở lại Beauval để "nâng cao nhận thức cho du khách về việc bảo vệ loài vật mang tính biểu tượng này". Ông Delord kỳ vọng có thể duy trì hợp tác giữa vườn thú với Trung Quốc sau năm 2027.

Trung Quốc bắt đầu chương trình "ngoại giao gấu trúc" từ năm 1972, khi cặp gấu trúc đầu tiên được gửi tới Mỹ sau chuyến thăm lịch sử của cựu tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh. Trung Quốc coi gấu trúc là "sứ giả ngoại giao", thường xuyên tặng hoặc cho các nước mượn những cặp gấu nhằm tăng cường quan hệ thương mại, củng cố đối ngoại và nâng cao hình ảnh quốc tế.

Như Tâm (Theo AFP)