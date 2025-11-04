Pháp thu hồi hàng trăm kg vàng trong vụ cướp nhà máy tinh luyện

Cảnh sát Pháp bắt được 6 nghi phạm dùng thuốc nổ đột nhập vào nhà máy tinh luyện vàng ở Lyon, thu hồi số kim loại quý trị giá 32 triệu USD.

Thierry Dran, công tố viên thành phố Lyon, ngày 3/11 cho biết cảnh sát đã phát hiện và thu hồi toàn bộ 306 kg kim loại quý, chủ yếu là vàng, bị lấy đi trong vụ cướp táo tợn bằng thuốc nổ vào nhà máy tinh luyện vàng Pourquery Laboratories ở Lyon chiều 30/10. Số kim loại ban đầu được định giá là 13,8 triệu USD nhưng ông Dran cho biết giá trị thực tế là 32 triệu USD.

Nhóm cướp gồm 6 người, 5 nam và một nữ, tuổi từ 30 tới 40, đều là "những tay tội phạm lão làng", ông Dran nói. 5 nam nghi phạm trong vụ cướp đều có tiền án, trong đó ba người từng phạm tội cướp có vũ trang.

Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ cướp nhà máy luyện vàng ở Lyon ngày 30/10. Ảnh: AFP

Nhóm này đã cài thuốc nổ phá cửa nhà máy tinh luyện vàng Pourquery Laboratories, sau đó xông vào bên trong cướp tài sản, khiến 5 công nhân bị thương. Một nhân chứng cho biết đã thấy băng cướp mang theo "súng AK". Băng cướp sau đó rời đi bằng xe tải màu trắng, trên xe có thang để trèo qua hàng rào nhà máy.

Chưa đầy hai tiếng sau, cảnh sát đã bắt được nhóm cướp ở thành phố Venissieux lân cận, thu giữ súng trường, súng ngắn, chất nổ. Công tố viên Dran cho hay đã đề nghị truy tố các nghi phạm với cáo buộc cướp có vũ trang.

Vụ cướp xảy ra cùng ngày giới chức Pháp bắt thêm 5 nghi phạm trong vụ cướp bảo tàng Louvre tháng trước. Băng cướp đột nhập vào cửa sổ ban công bảo tàng, lấy đi số trang sức trị giá hơn 100 triệu USD. 7 nghi phạm đã bị bắt, nhưng giới chức Pháp vẫn chưa thu hồi được số trang sức.

Hồng Hạnh (Theo AFP)