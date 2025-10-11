Pháp tái bổ nhiệm thủ tướng vừa từ chức

Tổng thống Macron bổ nhiệm Sebastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp, 4 ngày sau khi ông xin rời khỏi cương vị này.

"Tổng thống Emmanuel Macron hôm 10/10 bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ", Điện Elysee cho biết.

Thủ tướng Lecornu sau đó viết trên mạng xã hội X rằng ông chấp nhận nhiệm vụ này "vì trách nhiệm", cam kết sẽ làm mọi việc để giúp Pháp thông qua ngân sách trước cuối năm, khẳng định khôi phục tài chính công vẫn là "ưu tiên hàng đầu cho tương lai của đất nước".

"Chúng ta phải chấm dứt khủng hoảng chính trị", ông nói.

Phe đối lập nhanh chóng chỉ trích quyết định tái bổ nhiệm ông Lecornu. Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Jordan Bardella gọi đây là "trò đùa tồi tệ" và tuyên bố sẽ lập tức tìm cách bỏ phiếu bất tín nhiệm với nội các mới.

Người phát ngôn của phe cực tả cho rằng sự trở lại của ông Lecornu là "cú tát thẳng vào mặt người dân Pháp". Trong khi đó, đảng Xã hội khẳng định họ "không có thỏa thuận nào" với ông Lecornu và dọa cản trở chính phủ nếu ông không đình chỉ những cải cách hưu trí năm 2023, vốn nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Ông Sebastien Lecornu phát biểu ở Paris ngày 5/10. Ảnh: AFP

Ông Lecornu, 39 tuổi, được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp hôm 9/9. Nội các mới được ông công bố hôm 5/10 vấp phải làn sóng phản đối vì "toàn những gương mặt cũ", khiến Thủ tướng Pháp phải nộp đơn từ chức sau đó một ngày.

Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử vào năm 2022, vì không có đảng hay liên minh nào nắm thế đa số trong quốc hội. Ông Macron kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn vào năm ngoái khiến cuộc khủng hoảng càng thêm trầm trọng.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)