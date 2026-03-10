Pháp sẽ điều thêm 10 chiến hạm hộ tống đến Trung Đông

Pháp thông báo điều thêm 10 chiến hạm đến Trung Đông và chúng có thể làm nhiệm vụ hộ tống ở Eo biển Hormuz.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 9/3 thông báo Pháp sẽ điều 8 hộ vệ hạm và hai tàu sân bay trực thăng đến phía đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Eo biển Hormuz "trong vòng 48 giờ". Lực lượng này sẽ bổ sung cho tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle ở Địa Trung Hải, cũng như một hộ vệ hạm và các hệ thống phòng không ở đảo Cyprus.

"Đây là đợt huy động lực lượng chưa từng có tiền lệ của hải quân Pháp", Tổng thống Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại căn cứ quân sự ở Cyprus.

Sau khi lên tàu sân bay Charles de Gaulle, ông Macron giải thích rằng hải quân Pháp được triển khai nhằm bảo vệ khoảng 400.000 công dân nước này trong khu vực, chống lại các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Paris và có thể là cả hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle ở Malmo, Thụy Điển hôm 26/2. Ảnh: AFP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/3 tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ tấn công phương tiện đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Tổng thống Pháp những ngày gần đây đang nỗ lực tổ chức lực lượng hộ tống quốc tế nhằm đảm bảo Eo biển Hormuz mở cửa trở lại với tàu chở dầu và tàu container. Theo ông Macron, hiện đã có một vài quốc gia châu Âu sẵn sàng tham gia với Pháp, bên cạnh Ấn Độ và các nước châu Á.

Tổng thống Pháp tiết lộ đã trao đổi với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian về đề xuất trên vào ngày 8/3. "Đây không phải nhiệm vụ tấn công, mà là hộ tống và hỗ trợ", ông nói, đồng thời nhận định giai đoạn khốc liệt trong chiến sự Trung Đông sẽ kéo dài trong "vài ngày, có thể là vài tuần nữa".

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái tự sát vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Giới chức châu Âu cáo buộc tên lửa, UAV Iran cũng nhắm tới Thổ Nhĩ Kỳ và căn cứ đồn trú của Anh ở Cyprus, đồng nghĩa với nguy cơ châu lục này bị kéo vào xung đột. Iran trước đó nhiều lần tuyên bố không gây chiến với các nước trong khu vực và không nhắm mục tiêu trực tiếp vào Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các UAV nhắm tới Cyprus dường như xuất phát từ lãnh thổ Lebanon.

Phạm Giang (Theo New York Times, USNI, Reuters)