Pháp phủ nhận nghi vấn 'chuyển bom hạt nhân cho Ukraine'

Giới chức Pháp bác bỏ cáo buộc từ tình báo Nga rằng nước này đang tìm cách hỗ trợ Ukraine sở hữu bom hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Pháp hôm nay bác bỏ thông tin do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đưa ra trước đó hai ngày về khả năng London và Paris hỗ trợ Kiev "sở hữu một quả bom hạt nhân hoặc ít nhất một quả bom bẩn, nhằm đạt được các điều khoản tốt hơn trên bàn đàm phán hòa bình".

"Phát biểu vô căn cứ của SVR đã được nhiều kênh truyền thông Nga và một số hãng tin nước ngoài nhắc lại. Nga thường xuyên đưa thông tin sai lệch để tạo ra bầu không khí hoài nghi đối với mọi động thái từ Pháp cùng đối tác nhằm hỗ trợ Ukraine. Báo cáo lần này là ví dụ điển hình", Olivia Penichou, Giám đốc Truyền thông của Bộ Quốc phòng Pháp, cho hay.

Bà Penichou khẳng định Paris luôn tôn trọng các cam kết quốc tế, đặc biệt là những nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Bộ Ngoại giao Pháp trước đó tuyên bố "thông tin sai lệch trắng trợn" từ Nga không đáng để đưa ra phản hồi.

Binh sĩ Ukraine dỡ lô hàng viện trợ quân sự của Mỹ tại sân bay Boryspil ở ngoại ô Kiev vào tháng 1/2022. Ảnh: Reuters

Trong báo cáo công bố ngày 24/2, SVR nêu khả năng Anh và Pháp bí mật chuyển giao cho Ukraine linh kiện, thiết bị và công nghệ châu Âu để phát triển năng lực hạt nhân, cùng với một chiến dịch truyền thông tạo vỏ bọc đây là "công nghệ nội địa".

SVR cho rằng Pháp cũng có thể cung cấp cho Ukraine đầu đạn hạt nhân TN 75 được sử dụng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Cơ quan này đề cập nguy cơ Ukraine được thúc đẩy chế tạo "bom bẩn", tức thiết bị nổ thông thường có gắn vật liệu phóng xạ để gây ô nhiễm phóng xạ kéo dài.

Giới chức Nga những ngày qua thể hiện quan ngại nghiêm túc với báo cáo từ SVR.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo đây là vấn đề "tiềm ẩn rất nguy hiểm", vì cáo buộc liên quan rủi ro đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin dự định tổ chức bỏ phiếu nhằm thông qua nghị quyết kêu gọi giới nghị sĩ Anh và Pháp điều tra cáo buộc này.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cáo buộc từ SVR "làm thay đổi hoàn toàn thực trạng" vấn đề Ukraine, nhấn mạnh rằng kịch bản Paris hoặc London hỗ trợ Kiev sẽ tương đương hành động "trực tiếp chuyển giao vũ khí hạt nhân cho quốc gia đang tham chiến".

"Nếu điều đó xảy ra, Nga chắc chắn phải sử dụng mọi loại vũ khí, gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Thậm chí, nếu cần thiết, chúng ta có thể nhằm vào những quốc gia cung cấp năng lực này cho Ukraine, vì họ đã nhúng tay vào xung đột hạt nhân", ông cảnh báo.

Thanh Danh (Theo RT, Reuters, AA)