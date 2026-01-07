Pháp phạt tù người lái xe quá tốc độ 50 km/h

Vượt quá tốc độ 50 km/h là hành vi phạm tội, có thể phạt tù, phạt tiền đến 4.400 USD và tịch thu phương tiện từ cuối 2025.

Từ 29/12/2025, bất cứ người điều khiển phương tiện bị bắt quả tang chạy quá tốc độ 50 km/h sẽ không chỉ đối mặt với mức phạt hành chính mà còn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Pháp. Theo Motoblog, cuộc cách mạng về quy định an toàn giao thông nhằm mục đích thay đổi triệt để thói quen của người điều khiển ôtô, xe máy.

Chạy quá giới hạn tốc độ 50 km/h tại Pháp có thể bị phạt tiền, phạt tù, tịch thu phương tiện từ 29/12/2025. Ảnh: Motoblog

Quyết định này đưa ra sau một năm với những con số ấn tượng: năm 2024, ghi nhận hơn 63.000 vụ vi phạm vượt quá tốc độ giới hạn theo quy định trong luật giao thông đường bộ Pháp. Con số này đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với những năm trước và chính phủ Pháp áp dụng những quy định chưa từng có.

Theo luật mới, chỉ cần một vi phạm nghiêm trọng nhất - tức là vượt quá giới hạn tốc độ 50 km/h - cũng đủ để ngay lập tức bị truy cứu hình sự, không phân biệt người tái phạm và người vi phạm lần đầu. Trong khi trước đó, với hành vi vượt quá tốc độ giới hạn chỉ mang tính hành chính, như phạt tiền, trừ điểm bằng lái, và những trường hợp gây tai nạn hoặc tái phạm mới tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh mức án phạt tù đến 3 tháng, người vi phạm còn bị phạt tiền lên đến 4.400 USD. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu phương tiện và treo bằng lái đến 3 năm. Ngoài ra, còn có lệnh cấm tạm thời gia hạn giấy phép lái xe và trừ 6 điểm.

Qua đó, Pháp trở thành một trong những quốc gia có hệ thống xử phạm vi phạm giao thông nghiêm khắc nhất châu Âu. Pháp đi theo mô hình ở Thụy Sỹ hay Na Uy, nơi mức độ nghiêm khắc của hình phạt dẫn đến việc giảm đáng kể tai nạn giao thông và thương vong.

Mục tiêu mà chính phủ Pháp đề ra là bảo vệ an toàn cho người dân và giảm đáng kể số vụ tai nạn, thương vong trên đường bộ. Chiến lược không khoan nhượng dựa trên niềm tin rằng chỉ có sự chắc chắn về hình phạt nghiêm khắc và ngay lập tức mới thực sụ có thể tác động đến hành vi lái xe. Đây là thông điệp rõ ràng gửi đến tất cả người tham gia giao thông: tuân thủ luật lệ không chỉ là lời khuyên mà là nghĩa vụ bắt buộc, vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Minh Vũ