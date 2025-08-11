Pháp phát hiện 15 người di cư kêu cứu trong thùng xe tải đông lạnh

Giới chức Pháp giải cứu 15 người trốn trong xe tải đông lạnh đến Anh, một số bị hạ thân nhiệt, cầu cứu tài xế.

Khi đang điều khiển xe tải đông lạnh ở tỉnh Pas-de-Calais, miền bắc Pháp, hướng đến Anh ngày 9/8, tài xế nghe tiếng kêu cứu trong thùng xe lúc dừng tại trạm nghỉ cao tốc.

Giới chức Pháp phát hiện 15 người di cư đến từ Eritrea, Đông Phi, trốn trong thùng xe tải đông lạnh. Các nhân viên y tế điều trị chứng hạ thân nhiệt cho nhiều người. "Tình trạng hạ thân nhiệt cho thấy họ đã trốn trong đó nhiều tiếng", Christian Vedelago, quan chức địa phương, nói.

Cảnh sát kiểm tra một xe tải tìm người di cư trái phép ở miền bắc Pháp, năm 2023. Ảnh: AFP

4 người di cư đã phải nhập viện, 4 người khác được xác định là trẻ vị thành niên và đã được chuyển giao đến trung tâm chăm sóc. Trong nhóm 15 người di cư có một phụ nữ.

Một số người đã bị yêu cầu rời Pháp. Tài xế xe tải người Morocco, người đang vận chuyển rau củ đông lạnh, không bị điều tra.

Pháp đã tăng cường kiểm tra an ninh tại các cảng miền bắc nước Pháp, nơi có các tuyến phà đi Anh, và tại đường hầm xuyên eo biển Manche. Tuy nhiên, người di cư vẫn cố gắng lên xe tải đi Anh, bên cạnh phương pháp vượt biển bằng xuồng.

Vị trí Anh, Pháp và Eo biển Manche. Đồ họa: Britannica

Đức Trung (Theo AFP, Le Monde)