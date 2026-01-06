Pháp phạt 10 người tung tin sai lệch về giới tính Đệ nhất phu nhân

Tòa án Pháp tuyên án với 10 người tung tin thất thiệt về giới tính của Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron, cấu thành tội quấy rối trên mạng.

Tòa án ở Paris, Pháp, ngày 5/1 tuyên phạt 8 nam giới và hai phụ nữ vì tội lan truyền những bình luận ác ý về giới tính của Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron, thậm chí còn so sánh chênh lệch tuổi tác giữa bà và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhóm người trên nhận các mức án khác nhau, trong đó một người bị kết án 6 tháng tù giam, những người còn lại nhận án tù treo tới 8 tháng.

Những người này cũng bị tòa tuyên thêm hình phạt khác như phạt tiền và buộc tham gia các khóa học về nâng cao nhận thức trong vấn đề quấy rối trên mạng. Năm người còn bị cấm sử dụng nền tảng xã hội mà họ đã đăng tải những bài viết sai sự thật về giới tính của bà Brigitte.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại Paris hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Một số bị cáo phản bác rằng những bình luận của họ về bà Brigitte chỉ mang tính châm biếm, nhưng tòa bác bỏ lập luận này. Nhà văn Bertrand Scholler, 55 tuổi, người bị tuyên 6 tháng tù treo, cho biết ông sẽ kháng cáo.

Trước khi diễn ra phiên tòa, Đệ nhất phu nhân Brigitte hôm 4/1 cho biết bà hy vọng việc những kẻ bắt nạt trên mạng bị xét xử trước tòa sẽ mang tính răn đe cho những người khác. Bà nói thêm các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào bà dường như không có hồi kết và những người công kích đã phớt lờ bằng chứng rõ ràng về giới tính của bà.

"Giấy khai sinh là bằng chứng không thể chối cãi. Chính cha mẹ là người tới làm giấy khai sinh, nói rõ con mình là ai. Tôi muốn thông qua điều này giúp đỡ các thanh thiếu niên chống lại hành vi quấy rối trên mạng. Nếu tôi không làm gương, điều ấy sẽ rất khó khăn", bà Brigitte nói.

Bà Brigitte, 72 tuổi, kết hôn với ông Macron, 48 tuổi, từ năm 2007. Sau khi ông Macron trở thành Tổng thống Pháp, mối tình chênh tuổi của họ thu hút sự quan tâm của dư luận. Những tin đồn vô căn cứ rằng bà Brigitte "được xác định giới tính nam khi sinh ra" xuất hiện từ năm 2017, song song với những chỉ trích về khoảng cách tuổi giữa vợ chồng bà.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, SCMP, Yahoo News)