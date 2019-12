Nghệ AnNguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) bị bắt quả tang hiếp dâm bé gái 9 tuổi đang đi chăn dê ở cánh đồng.

Ngày 23/12, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hạnh về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, chiều 6/12, Hạnh tiếp cận bé gái 9 tuổi đi chăn dê ở cánh đồng, dụ vào bụi cây để thực hiện hành vi đồi bại. Hắn bịt miệng khi nạn nhân chống cự.

Hành vi của Hạnh bị một người dân bắt quả tang. Sau 4 ngày truy tìm, cảnh sát bắt Hạnh trong một khu rừng ở xã Tân An (huyện Tân Kỳ).