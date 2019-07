Vụ án sẽ thế nào nếu bị can chết trong giai đoạn điều tra?

Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định, trường hợp bị can chết, cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra với bị can đó.

Ngày 18/7, ông Trần Bắc Hà (62 tuổi), cựu Chủ tịch BIDV, chết trước khi được chuyển đến Bệnh viện quân y 105 (Hà Nội). Ông bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV, bị tạm giam tại trại T771, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (Ba Vì, Hà Nội).

Trả lời câu hỏi cái chết của ông Trần Bắc Hà ảnh hưởng thế nào đến vụ án đang trong giai đoạn điều tra, luật sư Vũ Tiến Vinh viện dẫn Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trường hợp bị can chết trong giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra (chấm dứt hoạt động điều tra) đối với bị can đó.

Trường hợp vụ án chỉ có một bị can mà người này đã chết thì cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Vụ án có nhiều bị can, việc đình chỉ điều tra bị can đã chết không liên quan đến bị can còn lại thì các bị can đó tiếp tục bị điều tra.

Theo luật sư Vinh, vụ án có nhiều bị can mà một bị can tử vong có thể ít nhiều gây khó khăn cho hoạt động điều tra, cũng như hoạt động truy tố, xét xử sau này. Bởi nếu bị can không chết thì lời khai của họ có thể là căn cứ để buộc tội hoặc gỡ tội cho các bị can khác, đồng thời bị can có thể cung cấp thông tin để cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án được khách quan, đúng pháp luật.

Đối với bị can "đầu vụ" (người phải chịu trách nhiệm hình sự lớn nhất trong vụ án) mà tử vong trong giai đoạn điều tra thì càng gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc chứng minh tội phạm. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can còn lại vẫn phải đảm bảo nguyên tắc có đầy đủ chứng cứ chứ không thể tiến hành tùy tiện.

Về vấn đề án tích, luật sư Vinh giải thích chỉ áp dụng đối với người phạm tội đã bị tòa án xét xử bằng một bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Pháp luật không đặt ra vấn đề án tích đối với người đã chết khi chưa có bản án, hoặc bản án chưa có hiệu lực đối với họ, mặc dù trên thực tế họ phạm tội. Bởi vậy bị can tử vong khi chưa bị kết án sẽ được coi là người chưa có án tích.