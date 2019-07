VN Pharma tiếp tục bị cáo buộc nhập thuốc giả chữa ung thư

VKS xác định 9.300 hộp thuốc H- Capita nhập từ Canada là hàng giả, không sử dụng để chữa bệnh cho người.

Ngày 3/7, VKSND Tối cao ra cáo trạng lần hai, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. 12 người đều bị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 2 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung phạt từ 5 đến 12 năm.

Theo cáo trạng lần hai, năm 2012, Nguyễn Mạnh Hùng (cựu chủ tịch VN Pharma), Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên bàn nhau nhập khẩu loại thuốc H-Capita 500mg từ Canada về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà đối tác ở Canada không cung cấp được, Hùng, Cường cùng với 10 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu... đề nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg.

Với việc cấp phép của Cục Quản lý Dược, các bị can đã nhập trót lọt số thuốc trên nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện. VKS khẳng định, số thuốc này đều giả về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và "không sử dụng để chữa bệnh cho người".

Theo cơ quan công tố, lô thuốc trị giá hơn là 251.000 USD (hơn 5,3 tỷ đồng), song bị nâng khống thành gần 572.000 USD (hơn 12 tỷ đồng). Số tiền chênh lệch (hơn 6,8 tỷ đồng) được các bị can rút ra, thu lời bất chính.

Cựu chủ tịch VN Pharma Hùng (trái) và Cường ở phiên tòa mở năm 2017. Ảnh: Thành Nguyễn.

Liên quan vụ án, cơ quan công tố xác định, mặc dù rất nhiều tài liệu trong hồ sơ Hùng, Cường cung cấp được làm giả, nhưng Tổ thẩm định đã đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu đơn hàng trên.

Việc nhập khẩu lô thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam có trách nhiệm của các chuyên gia và cán bộ Cục Quản lý Dược tham gia thẩm định. Số cán bộ này đã không làm hết trách nhiệm, bỏ qua các điều kiện để cấp phép nhập khẩu lô thuốc H-Capita cho VN Pharma.

VKS tiếp tục yêu cầu Cơ quan điều tra làm rõ, xử lý trong giai đoạn tiếp theo đối với các hành vi khác của VN Pharma và trách nhiệm một số cán bộ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Trước đó, tháng 7/2017, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án này và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (cựu chủ tịch VN Pharma), Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) mỗi người 12 năm tội Buôn lậu; 7 bị cáo còn lại trong vụ án bị kết án về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tháng 10, TAND Cấp cao tại TP HCM hủy toàn bộ án sơ thẩm, yêu cầu xác định lại về tội danh, thêm đồng phạm và làm rõ có hay không việc chi "hoa hồng" cho các bác sĩ...

Tháng 5 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố thêm 3 bị can và đề nghị chuyển tội danh, truy tố 12 người liên quan thành Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Việc xác định chi "hoa hồng" của VN Pharma, cơ quan chức năng đã tách rút điều tra sau.