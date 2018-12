VKS trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ quán Xin Chào

Viện Trưởng VKSND Tối Cao yêu cầu bồi thường cho chủ quán Xin Chào / UBND Bình Chánh nhận sai trong vụ quán Xin chào

Ngày 24/4, Phó viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) Võ Gia Bình và kiểm sát viên Nguyễn Lê Anh đã công bố và trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào bị truy tố trước đó về tội Kinh doanh trái phép.

Chủ quan cà phê Xin Chào vui mừng vì được giải oan. Ảnh: Quốc Thắng.

Quyết định của VKSND huyện Bình Chánh xác định: "Ngành nghề kinh doanh của ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159, Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ".

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ký quyết định đình chỉ mọi hoạt động tố tụng trong vụ án này kể từ ngày 23/4/2016, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Tấn đã bị đình chỉ trong thời gian khởi tố.

Ông Tấn cho biết, từng rất hoảng loạn tinh thần vì bản thân tự thấy đã làm đúng các quy định của pháp luật. Tất bật với việc chăm sóc người mẹ già lại vướng vào vòng tố tụng khiến ông hoang mang. Sau khi chính thức nhận được quyết định của VKS ông bày tỏ rất vui mừng và "nhẹ nhõm".

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với các cấp lãnh đạo và báo chí đã quan tâm vào cuộc giúp ông giải oan. "Tôi chỉ mong được yên ổn làm ăn nuôi mẹ già. Việc bồi thường thiệt hại tôi chưa nghĩ đến, chỉ mong được bù đắp theo quy định pháp luật", chủ quán Xin Chào nói.

Ngay sau khi nhận quyết định, ông Tấn lại tất bật đi chợ mua một số nguyên liệu phục vụ cho việc buôn bán. Cũng trong sáng nay, quán cà phê của ông tấp nập người ra vào. Nhiều bà con xung quanh và những người biết về vụ việc đều đến chia sẻ và chúc mừng ông.

Theo nội dung vụ án, ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê đối diện Công an huyện Bình Chánh. Công an huyện nhiều lần kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, sau đó khởi tố chủ quán về hành vi Kinh doanh trái phép.

Khi vụ án sắp được đưa ra xét xử, ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo Công an và VKSND TP HCM kiểm tra vụ việc.

Một ngày sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND TP HCM kiểm tra việc xử lý hình sự ông Tấn. Công an TP HCM sau đó đã họp báo, xác định xử lý hình sự ông Tấn là "có căn cứ nhưng nóng vội". Cùng thời điểm, TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Sáng 23/4, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã làm việc với lãnh đạo VKSND TP HCM và huyện Bình Chánh yêu cầu các đơn vị này đình chỉ ngay vụ án, xin lỗi và bồi thường cho ông Tấn.

Hải Duyên