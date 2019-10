VKS đề nghị điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án gian lận điểm thi

Sơn LaViện kiểm sát nhận thấy có dấu hiệu của hành vi đưa và nhận hối lộ nên bất ngờ đề nghị tòa án trả hồ sơ để điều tra lại.

Đề nghị này được VKSND tỉnh Sơn La nêu ngay những phút đầu tiên của ngày làm việc thứ 4 xét xử vụ án gian lận thi cử THPT 2018. Qua ba ngày thẩm vấn, VKS thấy có một số tình tiết cần làm rõ cũng như thấy có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

7 luật sư và 8 bị cáo được gọi lên trả lời sau đó đều đồng ý với đề nghị của VKS. HĐXX đang hội ý và sẽ ra phán quyết trong sáng nay.

Đại diện VKSND tỉnh Sơn La tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Dự.

Trước đó, trong bản cáo trạng truy tố trước tòa, VKS từng xác định hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho của một số bị cáo có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Tuy nhiên, ngoài lời khai của họ và số tiền đã nộp cho cơ quan điều tra, không có tài liệu nào khác để chứng minh. Do đó, VKS không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh này.

Qua ba ngày xét xử (15-17/10), VKS nhận định tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 vì động cơ vụ lợi cùng với việc lợi dụng chức vụ, các bị cáo đã cùng nhau nâng điểm cho 44 thí sinh tại môn thi trắc nghiệm và Ngữ văn tự luận. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định, 44 em đều bị hạ điểm. Trong số này, người bị hạ nhiều nhất tới 26,55 điểm cho ba môn, điểm thực tế môn Toán là 0, Vật Lý 0,25 điểm, Tiếng Anh 0,2 điểm. 5 thí sinh bị hạ trên 22 điểm với ba môn. Thí sinh có số điểm thấp nhất là 2,2 điểm cho một môn.

7 trong 8 bị cáo đều khai có hành vi phạm tội như truy tố. Riêng cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Yến không thừa nhận hành vi, cho rằng không bao che cho hành vi sửa điểm của cấp dưới. Hơn nữa, ông còn bị các bị cáo khai sai sự thật, suốt quá trình điều tra nhiều lần bị điều tra viên "ép cung, mớm cung".

HĐXX do thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ tọa. Ảnh: Phạm Dự.

Tại tòa, bị cáo Nga thừa nhận có cầm 1,04 tỷ đồng để nâng điểm cho 4 thí sinh, bị cáo Sọn cầm 440 triệu đồng, bị cáo Huynh nhận một tỷ đồng nâng điểm cho hai thí sinh và Đặng Hữu Thuỷ (hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) được đưa 500 triệu đồng để sửa điểm cho ba thí sinh.

Trong 31 phụ huynh, người trung gian được hỏi qua các phiên xử, duy nhất bà Lò Thị Trường thừa nhận có hành vi 300 triệu đồng "tiền uống nước" để cảm ơn bị cáo Lò Văn Huynh vào sau kỳ thi. Trước đó, bà không hứa hẹn về vật chất hay tiền với bị cáo Huynh.

Những người còn lại cho rằng đều khai chỉ xem điểm trước cho các thí sinh để kịp thời điều chỉnh nguyện vọng. Tuy nhiên, các thí sinh này đều được nâng điểm.

Từ ngày 15/10, TAND tỉnh Sơn La xét xử 8 bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (hiệu phó trường THPT Tô Hiệu).