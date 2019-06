VKS chưa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt trưởng đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc

Công an Vĩnh Phúc đang tạm giữ hai cán bộ thanh tra sau khi bắt quả tang họ có hành vi nhận lộ trong quá trình làm nhiệm vụ.

Dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá, làng văn hoá trọng điểm Bàn Mạch đã đi vào hoạt động nằm trong diện bị thanh tra. Ảnh: Bá Đô

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) thông báo, ngày 12/6 đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên thanh tra Phòng Thanh tra Xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) có hành vi nhận hối lộ trong quá trình làm nhiệm vụ thanh tra một số dự án ở huyện Vĩnh Tường. Cả hai đang bị tạm giữ ở trại tạm giam do Công an Vĩnh Phúc quản lý.

Chiều 14/6, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị chưa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan hành vi nhận hối lộ của hai cán bộ đoàn thanh tra. "Hai cán bộ thanh tra vẫn đang bị tạm giữ hình sự", vị này nói.

Tại quyết định ngày 5/4, Thanh tra Bộ Xây dựng lập đoàn thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn gồm 6 người gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn), Lưu Vân Oanh (phó đoàn, Phó trưởng Tổng hợp), Nguyễn Thị Kim Liên, Ứng Thị Phương Hiền, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thuỷ Linh.

Trong 45 ngày làm việc, đoàn có nhiệm vụ phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; phát hiện những sai phạm (nếu có) để xử lý và kiến nghị Chánh thanh tra Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại xã Lý Nhân, đoàn về làm việc từ ngày 21/5 để thanh tra 5 dự án gồm: Trung tâm Văn hoá, làng văn hoá trọng điểm Bàn Mạch; sân vận động; dự án xây dựng bãi rác thải và lò đốt rác; đường giao thông nông thôn tuyến 1, 2 làng Văn Hà; dự án san lấp khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Thùng hơn 2,74 héc ta.

Anh Nguyễn Văn Liêm (kế toán xã Lý Nhân) cho biết vào sáng 12/6, anh vẫn làm việc bình thường với đoàn thanh tra do bị trưởng đoàn Kim Anh yêu cầu bổ sung một số hồ sơ, tài liệu liên quan các dự án trên. "Khi tôi nộp tài liệu, các cán bộ không gây khó dễ gì và cũng không có biểu hiện bất thường, nhưng đến chiều thì nghe tin cả đoàn bị công an tạm giữ", anh Liêm nói.

Dự án san lấp Đầm Thùng thuộc xã Lý Nhân nằm trong diện bị thanh tra. Ảnh. Bá Đô

Yêu cầu xã cung cấp toàn bộ hồ sơ về các dự án đã và đang xây dựng, đoàn làm việc trực tiếp ở xã Lý Nhân trong khoảng một ngày rồi mang hồ sơ về trụ sở huyện để nghiên cứu. Trong ngày công bố quyết định thanh tra, chính quyền xã chỉ mời đoàn "bữa cơm thân mật" song không đưa tiền bồi dưỡng.

Trong 5 dự án bị thanh tra, 4 dự án đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Quy mô lớn nhất là dự án san lấp Đầm Thùng với diện tích trên 2.7 héc ta, tổng mức đầu tư 33,8 tỷ đồng.

Dự án đang trong quá trình san lấp và đã đạt khoảng 70% tiến độ. Dự án do công ty TNHH MTV Việt Hưng có trụ sở ở Vĩnh Tường trúng thầu. Doanh nhiệp này chuyên về xây lắp, có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, từng trúng thầu hàng loạt dự án xây dựng ở các xã thuộc huyện Vĩnh Tường.

Ngoài thanh tra 5 dự án ở xã Lý Nhân, trong hơn một tháng qua, theo kế hoạch được phê duyệt, đoàn cũng thanh tra hàng chục dự án khác ở 29 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường.

4 nội dung gồm: công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do các UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2018.