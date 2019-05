Văn Kính Dương khai việc trốn khỏi trại giam

Lúc thi hành án tại Thanh Hóa, ông trùm sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam cùng nhiều phạm nhân cưa song cửa thông gió, bỏ trốn.

Chiều 7/5, phiên xét xử đường dây ma túy do Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu bắt đầu phần xét hỏi.

Được gọi lên thẩm vấn đầu tiên, Dương thừa nhận hành vi trốn khỏi trại giam như cáo trạng truy tố.

Dương khai, tháng 2/2008 Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thanh Lâm – Bộ Công an ở Thanh Hóa, anh ta có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy nên tiếp tục nhận án 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt Dương phải thi hành là 10 năm 9 tháng 13 ngày tù.

Tối 13/6/2010, cán bộ trại giam Thanh Lâm bắt quả tang Dương trốn khỏi nơi giam. Anh ta bị đưa đến Công an huyện Như Xuân để điều tra, xử lý. Dương được giam giữ tại buồng giam số 4, nhà giam K1 (trại giam Công an tỉnh) để chờ xét xử. Do có ý định bỏ trốn từ trước nên Dương cùng một số phạm nhân chuẩn bị công cụ phương tiện để thực hiện kế hoạch.

Văn Kính Dương vẫn giữ vẻ bình thản chiều nay. Ảnh: Thành Nguyễn.

Sáng 3/11/2010, Mã Thanh Phương – người cùng phòng giam với Dương bị trích xuất ra tòa để xét xử. Đến trưa anh ta đem theo quà thăm nuôi của gia đình và một con chó đã luộc chín để Phương liên hoan cùng với bạn tù. Chiều hôm đó, Dương đưa cho bạn tù Đoàn Quốc Thành mấy viên thuốc ngủ nói người này tán nhỏ cho vào 2 cốc nhựa.

Sau khi điểm danh xong, cả buồng lấy thịt chó ra ăn và uống rượu (được làm từ cơm thừa, đường hoa quả cho vào xô ủ lên men). Hai phạm nhân uống phải ly rượu pha thuốc nên ngủ say. Đến tối, Dương cùng Phương, Thành và hai phạm nhân khác ngồi uống nước trà bàn kế hoạch trốn khỏi nơi giam.

Dương lấy dưới gối của mình một cái khung cùng bó lưỡi sắt rồi lắp lại thành một cái cưa. Anh ta cùng đồng bọn thay nhau trèo lên cưa khung sắt cửa thông gió.

Cưa xong, Phương điện thoại ra ngoài nhờ đồng bọn giúp sức. Rạng sáng hôm sau, Dương, Phương và hai đồng phạm khác lần lượt trèo lên mái nhà trại giam đi về cuối dãy, trượt xuống vườn rau. Chúng dùng dây, găng tay chuẩn bị từ trước và chăn phủ qua hàng rào điện hạ thế. Chúng tiếp tục vượt qua hai lần tường rào bảo vệ của trại giam, thoát ra ngoài theo hướng gần cổng chính. Phương gọi cho người không rõ lai lịch đi taxi đến đón cả nhóm bỏ trốn.

Các đồng phạm của Dương lần lượt bị bắt lại sau đó, riêng hắn và Mã Thanh Phương thoát, tiếp tục bị Công an Thanh Hóa truy nã.

"Hot girl" Ngọc Miu đến tòa trong trang phục khác buổi sáng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trả lời HĐXX Dương cho biết, sau khi trốn khỏi trại giam, mỗi người đi một nơi. Bị cáo xin làm nhân viên khách sạn rồi quay sang buôn bán quần áo. Trong thời gian bị truy nã Dương cùng người tình Nguyễn Thị Phúc bắt đầu con đường mua bán ma túy.

Đầu tháng 3/2012, Dương đặt mua 500 gram ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TP HCM bán kiếm lời. Anh ta trả trước hơn 300 triệu đồng còn lại thỏa thuận bán hết sẽ thanh toán. Do ma túy chất lượng kém, anh ta chỉ bán được 100 gram, còn lại kêu người tình mang ra Hà Nội trả lại. Trong khi đang giao nhận hàng tại một khách sạn tại Hà Nội, Phúc và Lam bị bắt.

Dương sau đó dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng đồng thời nhờ người phụ nữ không rõ lai lịch đóng giả Phúc đến rút hết số tiền 380 triệu đồng trong tài khoản của người tình làm chi phí lẩn trốn.

Trong một lần chơi tại vũ trường bên Campuchia, Dương gặp Tom (không rõ lai lịch) và được người này cung cấp nguyên liệu và công thức điều chế ma túy tổng hợp. Dương thuê nhiều người và địa điểm sản xuất ma túy, ăn chia với Tom theo tỷ lệ 7-3.

Để tránh bị phát hiện, Dương thuê nhiều căn biệt thự biệt lập ở TP HCM để tổ chức sản xuất ma túy và liên tục thay đổi địa điểm. Ban đầu anh ta thuê biệt thự ở Bình Chánh, đến cuối năm 2016 dùng chứng minh nhân dân giả thuê căn biệt thự khác ở phường Tân Phong (quận 7) và căn nhà ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. Ảnh: Thành Nguyễn.

Đến tháng 3/2017, Dương lại thuê người chở dụng cụ và hóa chất sản xuất ma túy từ Nha Trang về nhà anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam tại huyện Tân Phú, Đồng Nai, tiếp tục điều chế. Ngày 6/4/2017, Dương cùng Lê Văn Mang đem 12.000 viên thuốc lắc đi giao cho khách tại Hải Phòng thì bị cảnh sát đột kích. Do không ra mặt nên kẻ cầm đầu đường dây tiếp tục thoát thân.

Hai ngày sau, anh ta và các đồng phạm bị 200 chiến sĩ đồng loạt khám xét bắt giữ tại nhiều địa điểm và thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp. Trong đó, người tình "hot girl" Vũ Hoàng Anh Ngọc (25 tuổi, tức Ngọc Miu) của Dương bị bắt khẩn cấp với hành vi tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc.

Kết quả điều tra xác định quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, chúng chế biến số còn lại rồi ép thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Đường dây này tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán cho Thái Hằng ở Hải Phòng với giá 50.000-70.000 đồng một viên.

Theo đó, Văn Kính Dương bị truy tố về các tội Sản xuất; Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vũ Hoàng Anh Ngọc bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. 8 bị cáo khác gồm: Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành, Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền được xác định là đồng phạm tích cực của Dương.

Những người liên quan khác trong vụ án đang trốn truy nã, không rõ lai lịch... cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý sau.

Hải Duyên