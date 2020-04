TS Bùi Quang Tín uống rượu cùng đồng nghiệp trước khi tử vong

TP HCM8 người ở cùng TS Bùi Quang Tín trước khi ông được phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư, khai đã uống 3 chai rượu và 12 chai bia.

Giếng trời Block D2 chung cư New Sài Gòn. Ảnh: Tam Nguyên.

Trong bản tường trình gửi cơ quan điều tra, trường Đại học Ngân hàng TP HCM - nơi TS Bùi Quang Tín công tác, cho biết ngày 5/4 Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế (32 tuổi) mời ông Tín và 7 cán bộ của trường đến căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) ăn trưa. Họ uống hết 3 chai rượu mạnh và 12 lon bia.

Đến hơn 15h, mọi người lần lượt về. Ông Tín và một Phó hiệu trưởng ở lại cùng chủ nhà. Khoảng 17h, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế có việc phải ra ngoài, dặn hai đồng nghiệp khi nào về cứ đóng cửa vì dùng khoá số.

Khoảng 20 phút sau, chủ hộ nhận được điện thoại của Phó hiệu trưởng, nói ông Tín bị ngã xuống đất. Khi ông này quay về thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, ông Tín tử vong.

Phó hiệu trưởng khai, lúc đó cả hai đều mệt, nói chuyện với nhau và nằm nghỉ tại ghế salon. Một lúc sau ông Tín đứng dậy nói về trước, ông khuyên ở lại nghỉ ngơi không được. Được một lúc, ông này nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời nên ra kiểm tra.

Hiệu phó cho biết lúc đó say rượu, mắt cận, nên không nhìn thấy gì ở dưới đất. Nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với đồng nghiệp, ông gọi điện kêu chủ nhà về.

Hiện trường TS Bùi Quang Tín rơi từ tầng cao xuống, chiều 6/4. Ảnh: Tam Nguyên.

Thi thể ông Tín được phát hiện tại khu vực giếng trời sảnh D2, khá hẹp, phương thẳng đứng với hành lang các căn hộ thuộc Block D2. Lan can căn hộ của Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế cao hơn 1,2 m.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ TS Bùi Quang Tín) không tin chồng mình tự tử. Bà cho biết ông Tín có tinh thần rất tốt, vui vẻ, nhất là khoảng 2 tuần nay ông ở nhà, trường Đại học Ngân hàng TP HCM ngừng hoạt động do Covid-19. Bà Bích đưa ra một số nghi vấn, đề nghị cảnh sát làm rõ uẩn khúc trong cái chết của chồng.

Công an TP HCM đang phối hợp Công an huyện Nhà bè điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Ban quản lý chung cư đã cung cấp toàn bộ hình ảnh camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt cho cảnh sát.

TS Bùi Quang Tín.

TS Bùi Quang Tín là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP HCM, thành viên Đoàn Luật sư TP HCM. Ông còn được biết đến là chuyên gia kinh tế, nhất là trong mảng tài chính - ngân hàng, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách, phát triển kinh tế.

Quốc Thắng