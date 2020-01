Truy tìm kẻ xả súng làm chết hai người

Lý Văn Sắn (50 tuổi), nghi phạm xả súng khiến hai người chết, đang bị Công an Lạng Sơn và Công an Trung Quốc truy nã.

Trung Quốc treo thưởng bắt nghi phạm xả súng ở Lạng Sơn Nghi phạm bắn hàng chục viên đạn vào gia đình nhà vợ cũ. Video: Công an cũng cấp

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã gửi hình ảnh, thông tin của nghi phạm cho Công an Trung Quốc để phối hợp bắt giữ do hắn từng có thời gian dài sống tại đây. Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã và trao thưởng 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng) cho ai phát hiện, cung cấp thông tin. Danh tính, hình ảnh nghi phạm được thông báo công khai.

Ngoài mũi truy tìm Sắn ở Trung Quốc, nhà chức trách cũng điều tra theo những hướng khác.

Sắn bị xác định gây ra vụ xả súng vào tối 13/1 tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc làm hai người chết, 4 người bị thương. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Sắn, phát lệnh truy nã toàn quốc.

Kẻ xả súng khiến hai người chết, bốn người bị thương. Ảnh: Cắt từ vi deo

Khoảng 21h ngày 13/1, tại cửa hàng phụ tùng ôtô Túy Hoài ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, Sắn đội mũ lưỡi trai cầm súng đứng bên ngoài bắn qua cửa sổ sau bếp khi gia đình chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) đang ăn tối khiến con trai 12 tuổi của chị tử vong tại chỗ.

Khi người trong nhà chạy lên quầy hàng phía trước, Sắn đi vòng theo, bắn từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách. Hắn sau đó đi sang xưởng làm lốp ôtô của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Hoài) ngay bên cạnh, nổ súng làm anh Hương tử vong. Sự việc khiến chị Hoài và ba người khác bị thương. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hàng chục vỏ đạn.

Nhà chức trách cho biết, Sắn là chồng cũ chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi), không phải chồng cũ của chị Hoàng Thị Hoài (em gái chị Toán) như thông tin ban đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Sắn muốn níu kéo tình cảm nhưng bị gia đình chị Hoàng Thị Toán ngăn cản.