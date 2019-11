Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế dùng bằng cấp 3 giả

Lai ChâuThượng tá Thái Đình Hoài (43 tuổi, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành công an.

Chiều 12/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, theo xác minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại điểm thi Vinh năm 1994 không có tên Thái Đình Hoài. Danh sách cấp bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên. Qua đối chiếu hồ sơ lưu tại Sở, nhà chức trách khẳng định bằng tốt nghiệp THPT của ông Hoài là giả.

Sau khi nhận được đơn tố cáo về bằng cấp của ông Hoài vào tháng 9, Công an tỉnh đã đỉnh chỉ công tác với thượng tá 43 tuổi này. Công an tỉnh Lai Châu đã đề nghị Bộ Công an cho ông Hoài ra khỏi ngành và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu có kỷ luật ông Hoài cao nhất về mặt Đảng.

Theo nhà chức trách, thượng tá Hoài, 43 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ) và sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy.

Năm 2004, Lai Châu tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu). Trong giai đoạn 2004-2009, ông Hoài theo học hệ tại chức Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2008, ông Hoài được điều động công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, đến năm 2015 được bổ nhiệm chức danh trưởng phòng.