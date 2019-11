Trưởng phòng cảnh sát kinh tế bị sa thải

Thượng tá Thái Đình Hoài (43 tuổi, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Lai Châu) bị tước quân tịch do dùng bằng giả.

Chiều 18/11 trả lời VnExpress, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định kỷ luật hình thức cao nhất (tước danh hiệu công an nhân dân) với ông Hoài.

Chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu triển khai quyết định trên; chậm nhất trong khoảng một tháng Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh sẽ hoàn tất các thủ tục xử lý, khai trừ Đảng. Ông Hoài là ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát kinh tế.

Giữa tháng 9, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin tố giác ông Hoài dùng bằng THPT giả nên đình chỉ công tác để xác minh. Theo đó, trong danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại điểm thi Vinh (tỉnh Nghệ An) năm 1994 không có tên Thái Đình Hoài. Danh sách người được cấp bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên. Qua đối chiếu hồ sơ lưu tại Sở, nhà chức trách khẳng định bằng tốt nghiệp THPT của ông Hoài là giả.

Theo nhà chức trách, thượng tá Hoài, quê huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ) và sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy.

Năm 2004, Lai Châu tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu). Trong giai đoạn 2004-2009, ông Hoài theo học hệ tại chức Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2008, ông được điều động công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, làm trưởng phòng vào năm 2015.