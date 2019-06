Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì nhận hối lộ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận hối lộ khi thanh tra nhiều dự án ở huyện Vĩnh Tường.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo ngày 12/6 đã bắt quả tang, khám xét nơi làm việc tại UBND huyện Vĩnh Tường của bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên thanh tra Phòng Thanh tra Xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng). Hai người này đang bị tạm giữ ở trại tạm giam do Công an tỉnh quản lý.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bà Kim Anh và ông Hải Anh đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được phê duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và quản lý đầu tư tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường.

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng gồm 5 người do bà Kim Anh làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện Vĩnh Tường từ giữa tháng 4. Ngày 12/6, đoàn bị công an lập biên bản với nghi vấn "vòi vĩnh" tiền tại địa phương.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ mời lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng tới trụ sở để làm việc về sai phạm của những cán bộ này.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng trước 1/8.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trong ngày công bố quyết định thanh tra tại huyện Vĩnh Tường vào tháng 4. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nói đáng tiếc đã xảy ra việc này, ông sẽ kiên quyết xử lý sau khi có kết luận của cơ quan điều tra. Bộ trưởng cam kết sẽ có giải pháp chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm soát chặt hơn công việc của thanh tra Bộ để hạn chế tối đa việc vi phạm.

Theo kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt từ đầu năm, Thanh tra Bộ Xây dựng lập đoàn thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch tại 29 xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Tường. Đoàn sẽ kiểm tra 4 nội dung: công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do các UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013-2018.

Dự kiến, việc thanh tra sẽ hoàn tất vào giữa tháng 6.