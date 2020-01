Trung uý CSGT bị 'quái xế' tông tử vong

TP HCMTrung uý CSGT Nguyễn Phạm Thành Nhân cùng tổ cảnh sát 363 chặn bắt nhóm "quái xế" ở huyện Hóc Môn, bị chúng lao xe vào người, tử vong.

Tổ cảnh sát 363 Công an huyện Hóc Môn phát hiện hơn 10 thanh niên đua xe trái phép, quậy phá trên quốc lộ 22, rạng sáng 31/12. Vừa thấy cảnh sát, nhóm này quay đầu bỏ chạy, riêng Nguyễn Thành Long (22 tuổi) chở Huỳnh Ngọc Chung (27 tuổi) lao thẳng xe vào tổ công tác.

Cú tông mạnh trúng trung uý Nhân, hất anh văng xa, ngất xỉu. Hai thanh niên bỏ xe chạy bộ khỏi hiện trường. Được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng anh Nhân đã tử vong do trấn thương sọ não.

Long đến công an trình diện, bị tạm giữ về hành vi Chống người thi hành công vụ, sau đó được bàn giao cho Công an TP HCM điều tra về dấu hiệu tội Giết người.

Ngày 3/1, lãnh đạo Công an TP HCM đến thăm, động viên gia đình trung uý Nhân và hoàn tất các thủ tục truy thăng hàm vượt cấp.

Tổ công tác 363 do Công an TP HCM thành lập hồi cuối năm 2018, để trấn áp tội phạm trên đường phố, được gọi theo nòng cốt của lực lượng: 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động, 3 cảnh sát hình sự. Thành viên là những chiến sĩ tinh nhuệ, phối hợp các tổ công tác thường trực của Bộ Công an, Công an TP HCM hay các quận huyện để hoạt động song song.

Lực lượng 363 được bố trí theo hai cấp. Cấp thành phố có 7 tổ, cấp quận huyện căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí. Các tổ trấn áp tội phạm sẽ tuần tra 24/24 khắp tuyến đường để đánh mạnh vào giới tội phạm Sài Gòn.

Quốc Thắng