Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng bị khởi tố 2 tội danh

3 khẩu súng và 500 viên đạn trong nhà trung tá Campuchia / Đêm bắn chết chủ tiệm vàng của trung tá Campuchia

Sáng 26/7, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Lay Buôn Thi (52 tuổi, trung tá, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, Campuchia) để điều tra làm về hành vi Giết người; Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trung tá Thi và khẩu súng gây án. Ảnh: Cửu Long

Bước đầu trung tá Thi khai, chiều 16/7, ông ta đi từ Campuchia về Việt Nam và có ghé cửa hàng kinh doanh xăng dầu của vợ ở thị trấn biên giới Tịnh Biên. Sau đó, ông ta lái ôtô bán tải đến quán ăn Hương Xưa nhậu với 3 cán bộ quản lý thị trường An Giang và 2 người Campuchia. Lúc này, Lê Văn Được (43 tuổi, chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn) và Phạm Văn Quang (34 tuổi) đang nhậu ở chòi lá đối diện.

Lúc sau, lần lượt Được và Quang cầm ly bia sang bàn mời Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng. Nghe Quang nói chuyện mình có vợ bé ở huyện Tri Tôn (An Giang), trung tá Thi liền vặn lại, rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc to tiếng, Quang tỏ thái độ hống hách, thách thức. Những người trong bàn nhậu can ngăn, đưa trung tá công an Campuchia về nhà đối diện quán nghỉ ngơi.

Cho rằng chủ tiệm vàng đã từng thuê người đánh mình chấn thương sọ não vài tháng trước, còn Quang thách thức mình, ít phút sau, trung tá Thi mang khẩu súng K59 trở lại quán nhậu tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

"Tôi nhớ là nhắm vào người mặc áo đen (Quang) và bắn 2 phát trước, nhưng chỉ trúng một. Tôi có nói với người mặc áo trắng (Được) là không được lại gần, nếu không tôi sẽ bắn. Nhưng người mặc áo trắng cứ xông vào nên tôi mới bắn thêm hai phát nữa ở khoảng cách chừng 1,5 m và làm anh ta ngã ra hàng rào chòi nhậu, chết tại chỗ", trung tá Thi khai.

Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng cho rằng sau khi gây ra án mạng, ông đã mang khẩu súng về nhà lắp lại hộp đạn rồi bỏ đi ngủ để chờ đến sáng hôm sau ra đầu thú.

Nơi Lai Buôn Thi bắn chết chủ tiệm vàng và trọng thương một người khác. Ảnh: Cửu Long

Về 3 khẩu súng cảnh sát tìm thấy trong nhà, trung tá Thi cho biết hai khẩu K59 và Z50 có giấy phép sử dụng, còn khẩu súng bắn chim do người bạn tặng. "Khẩu súng K59 thì tôi được mang về để đi công tác xa, bình thường thì không mang theo trong người. Tôi biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên xin đầu thú và cam đoan những lời vừa khai là đúng. Tôi mong được sự khoan hồng của pháp luật vì tôi chưa có tiền án, tiền sự", trung tá công an Campuchia nêu.

Hiện, sau 10 ngày bị bắn, nạn nhân Quang đã qua cơn nguy hiểm, được điều trị ở TP HCM.

Cửu Long