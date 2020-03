Trốn trại sau khi bạn tù nhiễm Covid-19

Mỹ9 nữ phạm nhân tuổi 28-32 đã trốn khỏi nơi giam giữ sau khi bạn tù bị chẩn đoán dương tính với Covid-19.

6 trên 9 nữ phạm nhân trên đã bị bắt giữ trở lại, theo thông báo ngày 25/3 của Bộ Cải huấn bang South Dakota.

Nhà chức trách công bố ảnh của 8 trên 9 nữ phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: South Dakota Department of Corrections.

Trước đó, tối 23/3, những người này đã trốn thoát bằng cách đi qua cửa trước của Trung tâm Lao động Cộng đồng Pierre – nhà tù an ninh tối thiểu dành cho người phải lao động công ích hoặc được lao động ngoài trại giam, khi chưa được phép.

Sau khi phát hiện, cán bộ nhà tù khởi động quy trình tầm nã và thông báo cho lực lượng chấp pháp. Nhà chức trách còn huy động máy bay để hỗ trợ lực lượng trên bộ tìm kiếm người bỏ trốn.

Vụ bỏ trốn xảy ra sau khi Bộ Y tế bang South Dakota công bố một trường hợp dương tính với Covid-19 tại Trung tâm Lao động Cộng đồng Pierre. Nhóm phạm nhân bỏ trốn được xác nhận từng bị giam giữ cùng khu vực với ca nhiễm mới, nhưng hiện chưa rõ mức độ tiếp xúc.

Nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm những trường hợp bỏ trốn còn lại, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ đúng quy trình y tế nếu phạm nhân có triệu chứng bệnh. Hiện nhà chức trách từ chối đưa ra phát biểu về việc liệu nhóm phạm nhân có biết về bạn tù dương tính Covid-19 trước khi bỏ trốn hay không, theo The Time.

Hành vi rời khỏi cơ sở cải huấn không trang bị các biện pháp an ninh khi chưa được phép cấu thành tội Vượt ngục cấp độ II với mức phạt tối đa 5 năm tù.

Tại Mỹ, nhà tù an ninh tối thiểu thường giam giữ các phạm nhân phạm tội ít nghiêm trọng hoặc cải tạo tốt nên không có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt như cơ sở an ninh trung bình hoặc tối đa (ví dụ như hàng rào thép gai nhiều lớp, lính gác có súng, đài gác...).

Quốc Đạt (Theo NBC News, Argus Leader, The Time)