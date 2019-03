Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp vận tải

'Trùm' tín dụng đen ởHải Phòng mở mạng lưới chi nhánh khắp toàn quốc, cho vay lãi nặng đến hơn 300%.

Chiều 6/3, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố vừa triệt phá một tổ chức tín dụng đen quy mô lớn, với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Cuối tháng hai, các trinh sát bất ngờ khám xét 8 địa điểm có dấu hiệu hoạt động tín dụng bất hợp pháp (6 điểm ở Thanh Hóa, một điểm ở Nghệ An và một điểm ở thành phố Hải Phòng) thuộc quản lý của Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng, do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Nhà chức trách thu giữ 510 bộ hồ sơ vay nợ của khách hàng cùng nhiều tang vật liên quan đến cho vay nặng lãi.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá (áo sẫm) trao thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: Lam Sơn.

Theo điều tra, mặc dù thành lập và đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ vận tải nhưng thực chất Công ty Tín Nghĩa Hải Phòng chỉ kinh doanh tài chính, tín dụng. Đến năm 2015, Huy mở rộng mạng lưới hoạt động ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, riêng tại Thanh Hóa có 6 chi nhánh. Tại các điểm giao dịch, Huy cho đặt biển hiệu phía ngoài là phòng vé máy bay hoặc kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ nhưng thực tế là cho vay nặng lãi.

Các chi nhánh sau khi thành lập được điều hành trực tiếp bởi Phùng Ngọc Huy với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và hai cổ đông khác tham gia góp vốn.

Hàng ngày, nhân viên Công ty Tín Nghĩa Hải Phòng sẽ đi khắp các ngã đường dán tờ rơi, quảng cáo kèm số điện thoại để người dân liên hệ vay tiền. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được hướng dẫn đến các phòng vé, điểm kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ gần nhất để làm thủ tục vay vốn.

Nhà chức trách cho hay, các giao dịch tại Công ty Tín Nghĩa Hải Phòng diễn ra nhanh chóng, đại diện doanh nhiệp sẽ cho khách viết giấy thuê tài sản hoặc hợp đồng cho thuê xe máy, nhưng thực tế là cho vay tiền. Mức tiền được hạn chế trong khoảng 5-70 triệu đồng một lần vay, với lãi suất 5.000-9.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày; tương đương với mức lãi suất hơn 182%/năm đến gần 330%/năm.

Ngày 6/3, Công an TP Thanh Hóa xác định tổng số tiền giao dịch của tổ chức tín dụng đen trên lên đến hơn 200 tỉ đồng, thuộc 50 chi nhánh khác nhau.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giữ 18 người, trong đó có nghi can cầm đầu Nguyễn Giang Huy để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.