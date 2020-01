TP HCM lần đầu phát hiện xưởng in tiền giả

Không mua tiền giả từ nước ngoài về bán kiếm lời, Nguyễn Quang Bình, 30 tuổi, cùng đồng phạm tự in tờ mệnh giá 500.000 đồng đem tiêu thụ.

Các thiết bị in tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Bình cùng Vũ Duy Phương (26 tuổi) vừa bị Phòng An ninh Kinh tế Công an TP HCM phối hợp quận Gò Vấp bắt giữ. Hai nghi can được xác định cầm đầu đường dây, bị điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 207 BLHS, ngày 25/1.

Khám xét nhà nhóm này, cảnh sát tìm thấy nhiều dụng cụ và nguyên liệu, một lượng lớn tiền giả mệnh giá 500.000 đồng... Bình khai, làm tiền giả tại nhà rồi đem bán cho người khác với giá rẻ. Chúng cũng dùng để đi mua ma tuý mà không bị phát hiện.

Sản phẩm của nhóm Phương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, tội phạm liên quan tiền giả đang có chiều hướng gia tăng, nhóm Phương là trường hợp đầu tiên tại TP HCM bị phát hiện tự in ấn chứ không lấy nguồn "hàng" từ nước ngoài về tiêu thụ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng