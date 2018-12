Tiệc ma túy mừng sinh nhật của nhóm giáo viên, cán bộ ngân hàng

Khoảng 21h30 ngày 21/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Hương Khê đột kích quán karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê) phát hiện trong phòng có 13 người (6 nam và 7 cô gái) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số thanh niên trong tiệc ma túy. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, cảnh sát thu hai gói nylon đựng cỏ mỹ và ma túy đá, ba viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều bộ dụng cụ phục vụ cho việc hút chích.

13 người đều có phản ứng dương tính với chất ma túy. Nhóm thanh niên khai thuê phòng của quán karaoke để tổ chức "tiệc ma túy" mừng sinh nhật của bạn.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: C.A

Theo nhà chức trách, tham gia "tiệc ma túy" có một số người đang là cán bộ nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, giáo viên.

Công an an Tĩnh đang lấy lời khai, lập hồ sơ, phân loại các nghi can để xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.