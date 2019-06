Thượng úy CSGT TP HCM 'bị nhận xét xấu' tiếp tục kiện chủ tịch xã

Ông Phương kháng cáo, yêu cầu toà phúc thẩm buộc chủ tịch xã xin lỗi do nhận xét xấu vào bản đánh giá nhân thân.

Theo nội dung vụ án, ông Nguyễn Thanh Phương là thượng úy công an thuộc Đội CSGT Bến Thành (Công an TP HCM), ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Hàng năm, Công an TP HCM cho các cán bộ chiến sĩ lấy ý kiến đóng góp và nhận xét của địa phương nơi cư trú. Khoảng tháng 10/2017, thượng úy Phương nộp phiếu này cho địa phương.

Tổ trưởng dân phố là bà Nguyễn Thị Kim Loan đã nhận xét ông Phương về quan hệ với quần chúng nơi cư trú "chưa tốt", không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh".

Trong phiếu góp ý kiến, bà Loan còn đánh dấu vào các mục: ông Phương và gia đình chưa tốt trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt cuộc sống nhất là trong tiệc cưới, việc tang, sinh nhật, tân gia "lãng phí"; bản thân và gia đình không tham gia sinh hoạt tổ dân phố. Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ là bà Đỗ Thị Thanh Thúy xác nhận và đóng dấu.

Ông Phương cho rằng, những nhận xét này là không đúng sự thật. Ông còn độc thân, năm 2017 gia đình ông không tổ chức tiệc tùng... nhưng vẫn bị nhận xét là "lãng phí" trong việc cưới, tang, sinh nhật, tân gia. Việc tham gia tổ nhân dân do cha thượng úy Phương làm đại diện hộ gia đình và luôn dự các cuộc họp, có sự xác nhận của bà Loan.

Quá trình sinh sống, gia đình ông cũng không bị chính quyền địa phương, Đảng ủy, UBND, Công an xã Bình Mỹ nhắc nhở hay có văn bản đối với việc không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nội dung đánh giá không đúng sự thật của địa phương đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông và gia đình. Ngoài ra ông còn bị hạ bậc thi đua năm 2017.

Nhiều lần khiếu nại nhưng bị bác, ông Phương khởi kiện yêu cầu TAND huyện Củ Chi buộc Chủ tịch xã Bình Mỹ xin lỗi công khai và bồi thường 13 tháng lương tối thiểu.

Trong bản tường trình gửi tòa, bà Thúy cho biết, để nhận xét ông Phương theo phiếu yêu cầu, tổ nhân dân nơi thượng úy cư trú đã tổ chức họp lấy ý kiến. Sau khi lấy ý kiến bà Loan đã nhận xét vào phiếu ý kiến theo đúng ý kiến của nhân dân. Từ ý kiến của Tổ trưởng dân phố và biên bản họp của Ban nhân dân ấp, bà mới ký xác nhận vào phiếu góp ý của ông Phương.

Theo Chủ tịch UBND xã, việc nhận xét của bà dựa trên ý kiến của bà con nơi ông Phương sống chứ không phải ý kiến chủ quan của cá nhân. Do đó, bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Phương.

Tương tự, tổ trưởng dân phố cho rằng, bà và người dân trong phố nhận thấy ông Phương quan hệ với quần chúng chưa tốt, không tham gia các cuộc họp tại địa phương. Gia đình ông làm đám giỗ mở nhạc ồn ào ảnh hưởng học sinh trường tiểu học gần đó. Anh ruột ông Phương xây nhà không phép không tự nguyện tháo dỡ phải cưỡng chế.

Bà Loan cho rằng, việc nhận xét của bà là "đúng đắn, khách quan" nên không đồng ý với yêu cầu của thượng úy Phương.

TAND huyện Củ Chi xử sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Theo HĐXX, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật là phải có thiệt hại xảy ra. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Phương không chứng minh được thu nhập, lương thực tế của mình bị giảm sút từ khi có phiếu góp ý kiến của địa phương. Hơn nữa, công văn của Công an TP HCM cho thấy ông đang được đề nghị bổ sung danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và chưa có kết quả thi đua chứ không phải bị hạ bậc thi đua.

Ông Phương kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng việc xét xử không đúng, chưa khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Thượng uý CSGT đã nộp cho tòa phúc thẩm một số chứng cứ mới.

Ông Phương cho biết, phiếu đánh giá đóng góp ý kiến dành cho cán bộ công an nhận xét về bản thân người đó, trong khi bản tường trình của bị đơn chủ yếu nêu lên sai phạm của anh ruột ông.

Dự kiến, ngày 20/6, TAND TP HCM xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Phương.

