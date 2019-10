Thượng úy công an xông vào ngân hàng, nổ ba phát súng

Thanh HóaĐào Xuân Tư (công an huyện Triệu Sơn) bịt mặt, cầm súng xông vào Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn song bị chặn ở cửa đã phải tháo chạy.

Đào Xuân Tư nổ súng sau khi xông vào ngân hàng. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin thượng úy Tư, cán bộ đội Xây dựng phong trào (Công an huyện Triệu Sơn), là nghi can nổ súng tại trụ sở Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn được đại tá Đào Đức Minh (Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) xác nhận tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 4/10. Tuy nhiên, ông Minh không đề cập nội dung điều tra cũng như động cơ gây án của Tư.

Thượng úy 32 tuổi hiện bị tước quân tịch, tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đào Xuân Tư tẩu thoát khỏi hiện trường bị camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 25/7, tại chi nhánh Vietcombank đóng tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Tư cầm súng xông vào song bị bảo vệ chặn ở cửa.

Sau khi giằng co, Tư nổ súng làm một bảo vệ bị thương do đạn sượt qua chân. Do bị đẩy đuổi, thượng úy này phóng xe máy (đeo biển số giả) tháo chạy, chưa lấy được tài sản gì.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu được ba vỏ đạn súng quân dụng.